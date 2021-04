Jared Leto come Gesù: la foto con la nonna per una Pasqua irriverente

Jared Leto, recentemente fotografato sul set di House of Gucci, ha postato una foto sul suo profilo Instagram per festeggiare la Pasqua.

Jared Leto ha scelto Instagram per postare una divertentissima foto al fine di festeggiare la Pasqua in modo irriverente: sul suo profilo l'attore ha appena condiviso la foto di una signora anziana raccolta in preghiera davanti ad un'immagine di Gesù, ma in realtà si tratta di un poster di Leto con i capelli lunghi.

La somiglianza tra Jared Leto e le innumerevoli rappresentazioni artistiche di Gesù è innegabile e, a quanto pare, qualcuno ha deciso di divertirsi sfruttando questa particolare similarità: un utente ha condiviso l'immagine, in seguito riproposta da Leto, aggiungendo la seguente didascalia: "Mio fratello ha appeso al muro la foto di Jared Leto e ora mia nonna si è messa a pregare davanti a lui."

A quanto pare Jared aveva postato questa simpatica foto già nel 2018, sul suo profilo Twitter, ottenendo centinaia di commenti da parte degli utenti, tra cui quello di Luna: "Sono giorni che aspetto, non vedevo l'ora che tu vedessi questa simpatica gag, adesso sto morendo dal ridere!"

Jared Leto è stato recentemente fotografato sul set di House of Gucci, un nuovo film sull'assassinio del magnate della moda Maurizio Gucci diretto da Ridley Scott in cui l'attore interpreta Paolo Gucci, e i fan non hanno potuto fare a meno di notare quanto si sia trasformato per interpretare il ruolo. Nelle foto Jared appare calvo, con i baffi e capelli lunghi quasi fino alle spalle, con indosso gli abiti appariscenti del marchio italiano.