Jannik Sinner sotto i riflettori: nuova fiamma legata a un premio Oscar e stasera lui parla al TG1

Jannik Sinner si prepara a tornare all'attività agonistica dopo la breve squalifica per doping. Il numero uno del mondo è atteso tra i protagonisti dei prossimi Internazionali d'Italia. In attesa di ascoltarlo stasera al TG1, il settimanale Chi ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Lara Leito, 31 anni.

La nuova relazione con Lara Leito

Dopo la fine del legame con la tennista Anna Kalinskaya, Sinner sembra aver sviluppato un certo interesse per le donne originarie dell'ex Unione Sovietica. La sua nuova compagna, infatti, è una modella russa già nota alle cronache rosa per una passata relazione con l'attore Adrien Brody, vincitore di due premi oscar come miglior attore protagonista per i film Il pianista e The Brutalist.

Secondo quanto riportato dal magazine, Lara Leito è stata avvistata sulle tribune del Monte Carlo Country Club durante un allenamento di Sinner. "All'inizio nulla di strano - scrive Chi - ha preso il telefono e ha cominciato a riprendere Jannik, come fanno molti. Ma poi qualcosa ha catturato l'attenzione: Lara si è alzata per salutare Darren Cahill, uno degli allenatori di Sinner, e altri membri del team".

Lara Leito

Un gesto che ha rivelato una certa familiarità con l'entourage del tennista. La conferma del loro legame è arrivata al termine dell'allenamento: Jannik si è avvicinato a Lara, l'ha abbracciata con naturalezza e insieme si sono diretti al ristorante del circolo. Dopo circa un'ora, i due sono stati visti uscire fianco a fianco e salire su l'Audi RS6 ABT Legacy Edition del campione. Lei è scesa nel centro della città, e proprio lì, prima di salutarsi, è scattato un bacio.

Le parole di Jannik Sinner al TG1

Questa sera, il tennista sarà protagonista di un'intervista esclusiva con Gian Marco Chiocci, direttore del TG1. In un'anticipazione dell'incontro, che andrà in onda intorno alle 20:30, Jannik Sinner ha dichiarato: "Come mi sono sentito io in campo non era come un giocatore dovrebbe sentirsi. Ci alleniamo tanto per poi divertirci durante una bella partita. Quel divertimento, giorno dopo giorno, è un po' svanito, perché ho iniziato a pensare ad altre cose".