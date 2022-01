Janet Jackson rivela che il fratello Michael la chiamava "maiale" a causa del suo peso

Janet Jackson ha recentemente rivelato, in attesa dell'uscita del suo nuovo documentario, che il fratello Michael era solito prenderla in giro a causa del suo peso.

Janet Jackson ha scelto di raccontare alcuni aneddoti relativi a suo fratello, Michael Jackson, durante il tour promozionale relativo al suo documentario, intitolato Janet, che sarà distribuito a partire dal 31 gennaio 2022. A quanto pare il Re del Pop era solito chiamarla "maiale", "vacca" o "cavalla" a causa del suo peso, quando i due erano ancora ragazzi.

Janet Jackson nel film For Colored Girls Who Have Considered Suicide When the Rainbow Is Enuf

Intervistata dal The Rhytm Nation, Janet ha raccontato: "C'erano alcune volte in cui Michael mi stuzzicava chiamandomi 'maiale, vacca, cavalla o tr**a' a causa della mia corporatura quando eravamo adolescenti. Lui ne rideva e anche io ne ridevo, ma alla fine c'era qualcosa dentro di me mi faceva stare male. Quando qualcuno ti dice che sei troppo grassa, ti fa del male".

La cantante, come rivela il documentario, ha avuto problemi con il suo peso fin dall'età di dieci anni, ovvero da quando ottenne la parte di Penny, la ragazza abbandonata nella sitcom Good Times: "Sono una mangiatrice emotiva. Quando sono stressata, nervosa o c'è qualcosa che mi dà fastidio, mangiare mi conforta."

Janet Jackson, Sharon Leal e Jill Scott nel film Why Did I Get Married Too?

"Quando ho iniziato a recitare in Good times, hanno avuto inizio anche i miei problemi con il peso e il modo in cui giudicavo il mio aspetto." Ha continuato Janet Jackson. "Il mio corpo si è sviluppato presto e ho iniziato ad avere un seno più evidente, ma me lo fasciavano in modo da sembrare piatta."