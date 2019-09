Jane Lynch e Cyndi Lauper con Netflix al lavoro su una serie stile Cuori senza età

Jane Lynch ha annunciato con entusiasmo il suo progetto con Netflix, una serie in stile Cuori senza età insieme a Cyndi Lauper.

Jane Lynch ha rivelato sta lavorando a una serie comica per Netflix, in cui reciterà con Cyndi Lauper, un progetto sul genere di Cuori senza età.

L'attrice ha dato l'annuncio durante i festeggiamenti per il suo ultimo Emmy, ottenuto grazie alla sua partecipazione come guest star nella serie La Fantastica Signora Maisel: "Abbiamo una certa età, adesso. Io ho 60 anni, lei ne ha 65. Non abbiamo avuto figli e stiamo lavorando al nostro prossimo progetto. Stiamo lavorando alla Cuori senza età di quest'epoca"

Cuori senza età (in originale Golden Girls) era una sitcom, scritta da Susan Harris, diventata famosa tra il 1985 e il 1992. La serie raccontava di quattro amiche in età avanzata che vivono insieme in una villa a Miami e affrontano ogni giorno i propri acciacchi e i continui cambiamenti sociali e culturali.

Secondo alcune fonti vicine a Jane Lynch, questo progetto è in lavorazione negli uffici di Netflix da più di un mese. La sceneggiatura è stata affidata a Stephen Engel e Carol Leifer (Seinfeld), mentre la produzione dovrebbe essere di Skydance Television, lo stesso studio di Grace and Frankie.

Oltre alla star di Glee e Cyndi Lauper, il cast dovrebbe includere altre due importanti presenze, che però al momento non sono ancora state selezionate.