Jane Fonda e il sesso: "Ne ho fatto tanto, ma ho un unico rimpianto"

Jane Fonda ha svelato di non avere più tempo per il sesso ma di averne fatto molto durante la sua vita, costellata da ben tre matrimoni. L'attrice ha quindi parlato del suo più grande rimpianto dal punto di vista sessuale: il cantautore Marvin Gaye.

Jane Fonda è Barbarella (1968)

Quando mancano poco più di due mesi al suo 83esimo compleanno, Jane Fonda si è aperta al The Ellen DeGeneres Show, parlando del suo rapporto con il sesso e svelando qual è stato il suo marito preferito. Tiffany Haddish le ha chiesto: "Ho bisogno di saperlo perché sei così bella, fai ancora sesso? Stai facendo, tipo, sesso sfrenato?". A quel punto l'attrice si è messa a ridere ed ha risposto: "No, zero. Non ho tempo. Sono vecchia e ne ho avuto già così tanto", ha continuato Fonda. "Adesso non ne ho bisogno, anche perché sono troppo occupata!". L'attrice ha ripetuto un commento fatto da uno dei suoi ex mariti in merito alla sua vita sessuale. "Il mio ex marito preferito, Ted Turner, diceva sempre, 'Se aspetti troppo a lungo ti ricresce'. Penso che avesse ragione". Fonda ha quindi aggiunto: "Non potrei fare sesso di nuovo anche se lo volessi".

A settembre, Fonda ha parlato con il New York Times del tempo trascorso con diverse star, tra cui Marlon Brando e Marvin Gaye. Quando le è stato chiesto di raccontare della sua esperienza con Brando, con cui ha recitato nel film del 1966 La caccia, Fonda ha ammesso di essere rimasta "delusa". A chi invece le chiedeva di parlare di un eventuale rimpianto per non aver fatto sesso con qualcuno di specifico, Fonda ha risposto: "Penso che un grande rimpianto sia stato Marvin Gay. Lui voleva e io no" ha ammesso l'attrice, aggiungendo "Ero sposata con Tom Hayden. Ho incontrato molti artisti per organizzare concerti per Tom e la donna che mi stava aiutando a farlo mi ha fatto conoscere Marvin Gaye".

Jane Fonda ha sposato Hayden nel 1973 e sono stati sposati per 17 anni prima di divorziare nel 1990. I due hanno un figlio di 47 anni, Troy Garity. In precedenza, l'attrice aveva sposato Roger Vadim nel 1965 ed i due hanno avuto una figlia, Vanessa Vadim, prima di divorziare nel 1973. Ha poi sposato Ted Turner nel 1991 e i due hanno divorziato nel 2001.