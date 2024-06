Jane Fonda ricorda commossa Donald Sutherland: "Un attore brillante e un uomo complesso"

Jane Fonda ha dichiarato di essere rimasta sconvolta alla notizia della morte di Donald Sutherland, l'attore canadese con il quale lavorò al film Una squillo per l'ispettore Klute diretto da Alan J. Pakula. L'attrice ha deciso di dedicare un messaggio commovente al collega su Instagram.

Fonda e Sutherland hanno recitato insieme nel film e collaborato anche ad un altro progetto itinerante, come ha ricordato la stessa diva sul proprio account social. Nelle ultime ore sono stati molti i colleghi di Hollywood che hanno reso omaggio all'attore.

Cuore spezzato

"Sono sconvolta nel sentire che Donald Sutherland è morto. È stato il mio affascinante co-protagonista in Una squillo per l'ispettore Klute e abbiamo amato lavorare insieme. Donald era un attore brillante e un uomo complesso che ha condiviso con me parecchie avventure, come lo spettacolo FTA, un tour contro la guerra in Vietnam davanti a 60.000 soldati, marinai e marine in servizio attivo alle Hawaii, a Okinawa, nelle Filippine e in Giappone nel 1971. Ho il cuore spezzato" ha scritto Fonda nel post.

Le due star ebbero una breve relazione all'epoca del film. Sono tanti gli attori che hanno dedicato messaggi al divo scomparso, tra cui William Baldwin che lavorò con lui nella serie Dirty Sexy Money:"Non ci sarà mai un altro Donald Sutherland. Abbiamo perso un vero maestro della recitazione, un eccentrico originale, unico nel suo genere, non ho mai incontrato qualcuno come lui prima".

Anche David Oyelowo lo ha ricordato, sottolineando quel 'luccichio negli occhi di una leggenda, qualcosa di straordinario', mentre Will Smith gli ha dedicato poche parole:"Riposa in pace, Donald". L'attore nordamericano ha lavorato in film come Quella sporca dozzina, MASH, Animal House, la saga di Hunger Games, Orgoglio e pregiudizio e I guerrieri. A dare la notizia della scomparsa è stato anche il figlio Kiefer Sutherland.