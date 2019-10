Jane Fonda arrestata per la terza volta e insieme a lei c'era Ted Danson

Jane Fonda è stata arrestata per la terza volta in una settimana e questa volta accanto a lei c'era anche Ted Danson.

Le due star del cinema e della tv stavano partecipando a un protesta per chiedere che le autorità agiscano per porre fine alle conseguenze dei cambiamenti climatici a Washington quando la polizia è intervenuta.

Jane Fonda e Ted Danson stavano chiedendo ai politici di "entrare in azione e salvare gli oceani" quando sono stati arrestati per aver bloccato il traffico su First Street, vicino al Campidoglio, la Biblioteca del Congresso e la Corte Suprema.

Jane Fonda ha dato vita alla serie di eventi chiamati Fire Drill Fridays che prevede delle proteste settimanali per poter cercare di ottenere una reazione da parte delle autorità che devono assumersi le responsabilità e agire per salvaguardare l'ambiente.