Jane Alexander, sulla sua malattia: quando l'attrice fece chiarezza sulle indiscrezioni

Jane Alexander, durante un'intervista del 2018 relativa alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha risposto agli haters che credevano che l'attrice avesse una malattia grave, accusandola di essere troppo magra. La Alexander ha svelato la causa del suo improvviso e progressivo dimagrimento: la candida intestinale.

L'attrice, dopo l'intervista, ha scelto Instagram per chiarire le indiscrezioni una volta per tutte: "Ero magra anche prima di entrare nella casa. La dieta che avevo seguito per guarire mi aveva fatto perdere tanto peso, e sì, sembro anoressica. Solo che l'anoressia è una malattia seria che può portare alla morte, e non ci si scherza."

"Non ci si insultano le persone, perché magari ci sono persone che leggono i vostri commenti e ci soffrono, anche se sono rivolti a me. Ho una candida intestinale. La abbiamo in tanti, molti non lo sanno." Ha continuato l'ex gieffina. "Sono un pochino più stressata del solito. Nulla di più. Non sparate sentenze su cose serie. Per favore. Siate intelligenti almeno su questo."

La candida intestinale è un'infezione fungina a carico dell'intestino che comporta difficoltà nella corretta digestione del cibo e nell'assimilazione dei nutrienti. In particolare il fungo della candida provoca alternativamente gonfiore addominale e meteorismo, periodi di stitichezza o al contrario periodi di dissenteria.