Jamiroquai, Jason Kay smentisce: "Non ero io quello a Capitol Hill"

Oltre ad aver turbato le platee di tutto il mondo, le immagini dell'assalto a Capitol Hill hanno generato un'enorme quantità di meme sarcastici. Molti utenti dei social network, ad esempio, hanno ironizzato sulla somiglianza tra Jay Kay dei Jamiroquai e lo Sciamano Jake Angeli, che ha guidato la folla a Capitol Hill rendendosi protagonista di una serie di eventi al limite del surreale.

Come riporta Page Six, Jay Kay dei Jamiroquai è intervenuto direttamente sulla questione e sulla somiglianza con Jake Angeli. Attraverso il suo profilo Twitter, il cantante ha scritto: "Buongiorno Washington, adoro i caschetti con le corna ma quella di ieri non era assolutamente la mia folla! State a casa e abbiate cura di voi stessi".

L'uomo ha postato un video in cui parla usando una vibrante pronuncia americana e si dissocia da quanto accaduto a Capitol Hill il giorno prima. Jay Kay ha detto: "Buongiorno mondo! Molti di voi credono di avermi visto a Washington. No, non stavo in compagnia di quei fanatici". Infine, il cantante è tornato a parlare in normale inglese, ha augurato buon anno a tutti e ha ringraziato per gli auguri di compleanno ricevuti. A proposito del nuovo lockdown in Gran Bretagna, Kay ha affermato: "Il modo in cui trattiamo gli animali sulla Terra non è corretto. Prima o poi, epidemie del genere avverranno nuovamente".

Nel 1992, Kay ha dato vita ai Jamiroquai, band con cui ha vinto l'MTV Video of the Year per Virtual Insanity.