Jamie Lee Curtis, Vanessa Kirby e Patrick Stewart nel cast stellare del prossimo film animato di John Boorman

Una storia che l'apprezzato regista John Boorman ha creato per i suoi figli sta per essere trasformata in un film d'animazione. The Honey Wars è un racconto che il veterano regista Boorman ha raccontato ai suoi figli e che ora la casa di animazione dublinese Kavaleer Productions sta sviluppando come film della durata di 90 minuti.

Boorman è riuscito a raggiungere alcune star di fama internazionale per il cast di The Honey Wars. I produttori sono infatti in trattative con niente di meno che Jamie Lee Curtis, Vanessa Kirby, Patrick Stewart, Brendan Gleeson, Richard E. Grant e Jon Voight.



Quel pazzo venerdì 2: Jamie Lee Curtis critica i paparazzi condividendo un'adorabile foto con Lindsay Lohan

Di cosa parlerà il film?

La storia, che si presenta come un fantasy dai toni dark, segue Hope, una giovane ragazza con la capacità segreta di vedere i fili invisibili che collegano il mondo magico al nostro. Recentemente sradicata dalla perdita della madre, si imbatte in un aspro conflitto che ha le sue radici in due tribù in guerra: le Fate e gli Elfi. Incontra Alfred, un elfo dispettoso ed esiliato, e Fiona, una fata emarginata. Gli improbabili compagni scoprono verità a lungo sepolte e iniziano a gettare le basi per un'impensabile riconciliazione nell'universo devastato dalla guerra.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Vanessa Kirby in un primo piano

Boorman, cinque volte nominato agli Oscar, vanta tra i suoi crediti Senza un attimo di tregua, Un tranquillo week-end di paura, Excalibur e Anni '40. "Sono felicissimo che questa storia di mito e magia venga portata in vita e spero che catturi i cuori e le menti di molti bambini come ha fatto con i miei", ha dichiarato.

I suoi figli si sono uniti per dire che sono tutti a favore del progetto. Suo figlio, Charley Boorman, ha detto: "Sono così felice che 'The Honey Wars' venga finalmente trasformato in un film. Crescendo mio padre era un grande narratore e ci raccontava ogni tipo di storia, ma 'La guerra del miele' tra le fate e gli elfi era quella che ci faceva ridere e scatenava la nostra immaginazione".

The Honey Wars sarà il primo lungometraggio di Kavaleer, che lo ha sviluppato con il sostegno dell'agenzia locale Screen Ireland. Andrew Kavanagh, fondatore e amministratore delegato di Kavaleer, ha parlato a Deadline del progetto di portare il film sullo schermo dopo aver incontrato Boorman un paio di anni fa. Si tratterà di un film animato in computer grafica. "The Honey Wars combina la portata del Signore degli Anelli con l'eccentricità di Coraline e la porta magica ed è pieno di personaggi ben descritti, umorismo e colpi di scena inaspettati: tutto ciò che ci si aspetta da una storia di John Boorman", ha dichiarato.