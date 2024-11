Jamie Lee Curtis lascia X schierandosi contro Donald Trump ed Elon Musk

Jamie Lee Curtis sembra essere l'ultima star di Hollywood ad aver abbandonato la piattaforma di social media X di Elon Musk.

L' attrice di The Bear e Quel pazzo venerdì ha pubblicato un'immagine del suo account X sulla piattaforma di social media rivale Instagram, mostrando che il suo account era stato disattivato. "Dio, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare. Il coraggio di cambiare le cose che posso. E la saggezza di capire la differenza", ha scritto nel post, in riferimento alla Preghiera Della Serenità, attribuita al teologo del XX secolo Reinhold Niebuhr.

Contro la scelta di Trump

La mossa arriva poche ore dopo che Donald Trump ha rivelato di aver chiesto a Musk di guidare il suo nuovo Dipartimento per l'efficienza del governo, che avrà il compito di ridurre la burocrazia e i regolamenti governativi.



All'inizio della giornata, il quotidiano britannico Guardian ha annunciato che non pubblicherà più contenuti su X, definendo la piattaforma di social media "tossica" per la prevalenza di teorie cospirative e per la capacità del suo proprietario di usarla per "plasmare il discorso politico".

"Riteniamo che i vantaggi della presenza su X siano ormai superiori agli aspetti negativi e che le risorse potrebbero essere utilizzate meglio per promuovere il nostro giornalismo altrove", ha scritto The Guardian in una dichiarazione condivisa sul suo sito web.

"È una cosa che abbiamo preso in considerazione da un po' di tempo, visti i contenuti spesso inquietanti promossi o trovati sulla piattaforma, tra cui teorie cospirative di estrema destra e razzismo", ha proseguito l'outlet.

Tra le altre organizzazioni e personalità del mondo dei media e dell'intrattenimento che hanno annunciato il loro abbandono di X nei giorni scorsi c'è il Festival del cinema di Berlino, che la settimana scorsa ha dichiarato che avrebbe abbandonato la piattaforma il 31 dicembre 2024.

Dal 2022 diverse celebrità hanno lasciato Twitter per svariati motivi, tra cui il cantante Elton John, che al momento della sua uscita nel dicembre 2022 ha scritto: "Per tutta la mia vita ho cercato di usare la musica per unire le persone. Tuttavia mi rattrista vedere come la disinformazione venga ora usata per dividere il nostro mondo".