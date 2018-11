Jamie Dornan insegna lo slang irlandese e svela perché non reciterà in un altro franchise

Jamie Dornan ha svelato perché non reciterà in un altro franchise dopo Cinquanta sfumature oltre a essere protagonista di un divertente video in cui insegna lo slang irlandese.

L'attore ha spiegato in un'intervista rilasciata a Vulture: "I film in cui sono Christian Grey sono percepiti in quel modo. Le critiche non sono state realmente favorevoli. Ma hanno incassato molti soldi e, per quanto riguarda lo studio, sono piuttosto unici. Per me, e penso anche per Dakota, si tratta solo di un altro lavoro in un altro set".

Jamie ha aggiunto: "Probabilmente non accetterò di nuovo un film al centro di così tanta attenzione, sotto esame e alle prese con l'attenzione dell'opinione pubblica. E va benissimo! Da un punto di vista pratico si passa al progetto successivo e si tiene la testa bassa. Ma ci ha dato così tanto!".

La star degli adattamenti dei romanzi scritti da E.L. James ha quindi concluso: "Si è trattato di qualcosa di folle in cui essere coinvolto. Era così grande per quanto riguarda la portata e l'accoglienza, ed è tuttora amato da così tante persone. Come esperienza di vita sono felice di averla conclusa. Anche se ora sembra quasi che non sia mai accaduto. Giri il film, forse fai dei reshoot e poi vai per la tua strada. Per i fan è invece legata a trascorrere il proprio tempo aspettando il romanzo o il film successivo. Io e Dakota abbiamo continuato ad arrivare sul set e andarcene, abbiamo promosso i film, incontrato la stampa e ci siamo immersi nuovamente in quell'isteria. Poi te ne vai da tutto questo di nuovo. Si è trattato di un periodo strano, ma senza di quello non avrei potuto girare Anthropoid o A Private War".

Dornan, attualmente nelle sale accanto a Taron Egerton con un nuovo film - qui potete leggere la recensione di Robin Hood - L'origine della leggenda - ha poi insegnato lo slang dell'Irlanda del Nord in un video realizzato per Vanity Fair che svela il significato di espressioni come Boys a Dear o Bout Ye.