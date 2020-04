James Wan e Netflix insieme per una nuova serie horror

James Wan, regista di film come Saw, Insidious e The Conjuring, sta preparando insieme a Netflix una nuova serie horror basata sul podcast di repertorio chiamato Archive 81.

Secondo Discussing Film, il regista produrrà il progetto a tema horror insieme a Rebecca Sonnenshine e Paul Harris Boardman, con Daniel Powell e Marc Sollinger, creatori del podcast Archive 81, al loro fianco.

Questa saga audio racconta la storia di Dan, un archivista solitario che lavora in una struttura remota dove gli è stato assegnato il compito di catalogare centinaia di ore di vecchie registrazioni audio. Molti dei nastri registrati sembrano consistere in vecchie interviste tra una assistente sociale di nome Melody Pendrass e gli abitanti di un misterioso condominio noto come The Visser Building. Non è chiaro cosa Melody stia cercando nelle sue interviste, ma più inquilini intervista, più la situazione si fa inquietante. Mentre Dan approfondisce il contenuto dei nastri e le misteriose origini dell'edificio Visser, la storia di Melody inizia a rivelare episodi inquietanti sull'archivio, i suoi datori di lavoro e persino la natura del mondo fisico in cui viviamo.

Il podcast, nato nel 2016, è arrivato già alla sua terza stagione. La serie Netflix, quindi, dovrebbe essere basata su questa trama che James Wan riadatterà per una quantità ancora indefinita di episodi.

