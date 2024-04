James Patterson ha lavorato alla docuserie Unsolved, collaborando con Fox Nation

Lo scrittore James Patterson ha collaborato con la piattaforma di streaming Fox Nation per realizzare una nuova docuserie in tre parti.

Il progetto si intitola Unsolved with James Patterson e racconterà tre casi irrisolti, svelandone i dettagli e i possibili indizi.

Cosa verrà raccontato in Unsolved

Gli episodi di Unsolved with James Patterson avranno al centro le morti di Nanette Krentel in Louisiana, di Elizabeth Salgado avvenuta in Utah, e di Brian Egg, che ha perso la vita in California.

Lo scrittore, presentando il progetto, ha spiegato: "Sono stato totalmente intrigato da questi casi. Il fatto che siano storie vere e che potremmo aiutare a fare giustizia per le vittime e le loro famiglie è davvero speciale".

Ogni puntata proporrà interviste con gli amici e i membri della famiglia delle vittime, oltre a mostrare le dichiarazioni dei detective impegnati nei vari casi.

Martin Scorsese ha realizzato una docuserie sui santi, in arrivo sugli schermi di Fox Nation

La nuova piattaforma americana

La piattaforma Fox Nation ha debuttato negli Stati Uniti nel 2018 e può contare su circa 2 milioni di abbonati. Pochi giorni fa il servizio aveva annunciato l'arrivo a novembre di Martin Scorsese Presents: The Saints.

Tra le star che hanno collaborato alla realizzazione di alcuni progetti della realtà legata a Fox News Media ci sono anche Kevin Costner e Rob Lowe.