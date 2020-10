The President Is Missing: Showtime ha cancellato la serie tratta dal libro di Bill Clinton e James Patterson

La serie tratta dal romanzo The President Is Missing, scritto da Bill Clinton e James Patterson, è stata cancellata da Showtime.

Showtime ha cancellato la produzione di The President Is Missing, l'adattamento televisivo del romanzo scritto nel 2018 da Bill Clinton e James Patterson.

La rivelazione è stata compiuta da Ann Dowd, che faceva parte del cast, spiegando inoltre i motivi alla base della decisione dell'emittente.

Ann Dowd ha raccontato: "La produzione della serie The President Is Missing si è interrotta a metà e poi, a causa della pandemia, della rilevanza di quanto sta accadendo, le cose avrebbero dovuto essere cambiate dal punto di vista della sceneggiatura a causa di ciò che accade al presidente. Semplicemente non avrebbe funzionato. Avrebbe dovuto essere riconcepita".

Showtime sembra quindi aver abbandonato il progetto annunciato nel settembre 2017, ancora prima dell'arrivo del romanzo di Bill Clinton e James Patterson sugli scaffali delle librerie.

Il protagonista avrebbe dovuto essere David Oyelowo nel ruolo di un vicepresidente senza potere e politicamente senza scopi che, inaspettatamente, diventa presidente degli Stati Uniti a metà del mandato del presidente, ruolo affidato ad Ann Dowd. L'uomo, attaccato dagli amici e dai nemici, si ritrova alle prese con scandali e cospirazioni, oltre a dover compiere una scelta terribile: mantenere la testa bassa, seguire la linea del partito e sopravvivere, o agire seguendo la sua coscienza emersa in modo tardivo e prendere posizione.

Nel cast c'erano anche Paul Adelstein, Janet McTeer e Michael Rooker.