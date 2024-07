James McAvoy è pronto a tornare nei panni di Professor X "in qualsiasi momento"

James McAvoy, che ha interpretato il Professor X da quando la 20th Century Studios ha rilanciato il franchise degli X-Men con X-Men: L'inizio del 2011, ha dichiarato a Variety di essere "sempre interessato" a interpretare nuovamente il professore, a seconda della qualità del progetto.

"Ho sempre detto che se c'è un buon ruolo, se c'è una buona opportunità di raccontare una buona storia, rimarrò sempre interessato, non importa se si tratta di qualcosa che ho fatto in precedenza o di qualcosa di completamente nuovo", ha dichiarato McAvoy. "Se c'è del buon materiale, sono sempre pronto a rispondere. Deve essere buono e devono volerlo fare, ma per ora sono tutte ipotesi".

McAvoy ha espresso il suo interesse per il ruolo di Charles Xavier al Comic-Con di San Diego 2024. La domanda gli è stata posta quando gli è stato chiesto se avesse visto l'ultimo film della Marvel con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, Deadpool & Wolverine. Attenzione, di seguito potreste incappare in alcuni spoiler sulla pellicola.

Sebbene l'attore abbia confessato di non averlo ancora visto, sapeva che sarebbe apparso nei titoli di coda e che non c'era alcuna possibilità di apparire nel film. McAvoy è comunque più che intenzionato ad andare a vedere Deadpool & Wolverine al cinema il prima possibile.

"Lo so, lo so! Sapevo che sarei stato nei titoli di coda. L'ho preteso". Poi ha risposto con un secco "No", quando gli è stato chiesto se avesse mai avuto intenzione di apparire in Deadpool & Wolverine. "No. Non questo. Non credo. Se c'era l'intenzione, hanno chiaramente gettato l'idea dalla finestra prima di chiamarmi, quindi no".

L'attore è impegnato nella promozione di Speak No Evil, nuvolo film horror diretto da James Watkins che lo vede assoluto protagonista. Il remake uscirà nelle sala americane il prossimo settembre.