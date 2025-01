James Gunn rivela in che modo spiegherà la differenza tra DC Universe e Elseworlds

Il regista e capo dei DC Studios sta studiando un modo molto chiaro per far capire agli spettatori che tipo di storia stanno per guardare

Quando i co-direttori dei DC Studios James Gunn e Peter Safran hanno annunciato la loro programmazione di film e serie TV, il dinamico duo ha rivelato un universo cinematografico interconnesso: il nuovo DCU.

Mentre progetti imminenti come Superman, Supergirl: Woman of Tomorrow, Clayface, The Brave and the Bold, Peacemaker e Lanterns esistono e sono ambientati nello stesso universo condiviso di Creature Commandos, esiste anche un altro universo, del tutto separato e non sempre interconnesso: il DC Elseworlds.

Quest'ultimo include film come Joker: Folie à Deux e The Penguin della HBO, spin-off di The Batman che si svolge nella propria continuity (insieme al suo sequel prodotto dai DC Studios, The Batman: Part II). La serie animata per adulti di Max Harley Quinn fa parte dei DC Studios a partire dalla quinta stagione appena lanciata, ma non è ambientata nella stessa continuity di Creature Commandos (facente parte del DCU). Siete confusi? Beh, James Gunn ha provato a fare chiarezza.

James Gunn ha spiegato la separazione degli universi DC

"Tutti i progetti televisivi e cinematografici della DC sono ora sotto il controllo dei DC Studios. Poiché Harley Quinn è stato sviluppato molto prima di noi, non ci sembrava giusto inserire la fanfara dei DC Studios", ha spiegato il regista su Threads quando gli è stato chiesto perché il logo e la fanfara animata dei DC Studios - che raffigura il Superman disegnato da Joe Shuster che si libera dalle catene - non precede gli episodi di The Penguin e Harley Quinn. "Su The Penguin, che abbiamo contribuito in minima parte a sviluppare, abbiamo inserito un'altra [animazione] DC Studios alla fine".

Gunn ha aggiunto che lo studio è "attualmente al lavoro sulla fanfara di apertura dei DC Studios Elseworlds" che sarà allegata a progetti fuori continuity come The Batman 2 e potenziali future serie spin-off ambientate nella saga di Matt Reeves. "Elseworlds" prende il nome dall'imprinting DC che pubblica storie standalone ambientate al di fuori del canone regolare dei fumetti DC, come Kingdom Come e Superman: Red Son.

In una recente intervista, Gunn ha dichiarato che i DC Studios sono "impegnati" a raccontare le storie del DC Elseworlds e allo stesso tempo a raccontare una "grande, enorme storia centrale" attraverso i film e le serie del DCU.