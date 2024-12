James Gunn rivela di aver consultato Zack Snyder sulla scelta dei pantaloncini di Superman

Nel prossimo film di James Gunn su Superman, l'eroe indosserà il suo iconico costume con i pantaloncini rossi, una decisione che il co-CEO dei DC Studios ha discusso con un altro regista legato all'Uomo d'acciaio: Zack Snyder.

Di cosa hanno parlato James Gunn e Zack Snyder?

Durante un'intervista con Screen Brief in occasione del lancio del teaser trailer di Superman: Legacy, Gunn ha parlato della fase di sviluppo del costume della nuova versione del supereroe, interpretato da David Corenswet e ideato dalla costumista Juliana Makovsky.

Superman, il nuovo poster ufficiale

"Superman è, per molti versi, un outsider. È un alieno proveniente da un altro pianeta. E ho già raccontato questa storia a tutti qui. C'è stato un periodo in cui stavo lavorando al costume di Superman con David Corenswet e Juliana, la nostra costumista", ha dichiarato Gunn.

Quando si è trattato di decidere se Superman avrebbe indossato o meno i pantaloncini rossi, Gunn ha chiesto consiglio a diverse persone, tra cui Zack Snyder, che ha diretto L'Uomo d'Acciaio (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) e Justice League (2017), tutti film che presentavano una versione di Superman priva dei pantaloncini.

"Abbiamo parlato a lungo del costume rosso. Ne ho discusso anche con Zack Snyder. Mi ha detto: 'Ho provato un miliardo di versioni con i pantaloncini e non ci sono mai riuscito'. E io gli ho risposto: 'Capisco perfettamente'", ha raccontato Gunn.

Alla fine, una conversazione con Corenswet ha convinto Gunn a mantenere i pantaloncini, un elemento simbolico che rappresenta il Superman che Gunn vuole vedere: un eroe che incita i bambini a non aver paura di lui.

Superman e Krypto

"Volevo usare i pantaloncini, ma non riuscivo mai a farli funzionare, li toglievo sempre. Poi, quando è diventato tutto molto colorato, con i pantaloncini indossati, mi sono detto: 'Non lo so... è così colorato!'. Ho guardato David e gli ho chiesto: 'Che ne pensi?'. E lui ha risposto: 'Mi piace'. Io gli ho detto: 'Davvero? È così colorato!'", ha aggiunto Gunn.

Il cast di Superman: Legacy include, oltre a David Corenswet e Rachel Brosnahan, Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi come Mister Terrific, Nathan Fillion nei panni di Guy Gardner, Anthony Carrigan come Metamorpho, María Gabriela de Faría come l'Ingegnere, Sara Sampaio nel ruolo di Eve Teschmacher, Skyler Gisondo come Jimmy Olsen, Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, Terence Rosemore come Otis, Wendell Pierce come Perry White, Pruitt Taylor Vince come Jonathan Kent, Neva Howell come Martha Kent, Beck Bennett come Steve Lombard, Mikaela Hoover come Cat Grant e Christopher McDonald nel ruolo di Ron Troupe.