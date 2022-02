James Gunn risponde a Steven Soderbergh: "Alcuni supereroi fanno sesso"

James Gunn ha risposto ad alcune dichiarazioni del collega Steven Soderbergh che aveva criticato i film tratti dai fumetti sostenendo che non ci sia spazio per il sesso.

Il regista di Peacemaker e Guardiani della Galassia ha infatti pubblicato un tweet accompagnato da alcune immagini che smentiscono le sue parole.

Steven Soderbergh aveva dichiarato che trovava difficile capire il mondo dei supereroi: "Trovo complicato comprendere un mondo e come scriverlo o supervisionare la scrittura di un film in cui tra storia e personaggi non si fa sesso... Nessuno fa sesso! Come faccio a dire alla gente come comportarsi in un mondo in cui non c'è una cosa del genere?. Cioè, l'universo fantasy nel mondo dello spettacolo, per quel che posso ricavarne io, non sembra coinvolgere tipicamente molte scene di sesso. E poi, scusate, ma questa gente chi la paga? Per chi lavorano? Come fanno a ottenere questo lavoro? Mi va benissimo che alla gente piaccia fare esperienza di questi universi, ma come filmmaker io non saprei semplicemente da dove iniziare".

James Gunn ha quindi smentito l'ipotesi del collega ricordando come in The Suicide Squad - Missione Suicida Harley Quinn abbia un rapporto e in Guardiani della Galassia si svela come Yondu soddisfi i suoi desideri dal punto di vista fisico. Il regista, inoltre, non ha esitato a realizzare per la serie Peacemaker molte sequenze in cui il personaggio interpretato da John Cena dà spazio alla propria sessualità, mostrando sullo schermo persino un rapporto a tre.

Non c'è quindi da meravigliarsi che Gunn abbia scritto ironicamente su Twitter: "Con il dovuto rispetto, Steven Soderbergh, alcune persone stanno facendo sesso".