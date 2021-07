James Gunn ricorda il licenziamento da Marvel: "Stavo per vendere la mia casa"

Oggi che il suo nuovo film, The Suicide Squad: Missione Suicida, è tra le uscite più attese dell'estate, James Gunn torna a parlare del periodo buio che ha vissuto dopo il licenziamento da parte dei Marvel Studios, tanto da confessare che era sul punto di dover vendere la propria casa.

The Suicide Squad: Missione Suicida, Idris Elba e James Gunn in una foto dal set

Nell'estate 20218 James Gunn si trovava al San Diego Comic-Con quando un provocatore di estrema destra pro-Trump ha riportato alla luce una serie di vecchi tweet umoristici del regista politicamente scorretti che toccavano temi come violenza sessuale e pedofilia. Dopo poche ore, Disney si è sbarazzata di James Gunn rescindendo il contratto con l'autore per Guardians 3.

Il sostengo delle star del MCU e le sue scuse hanno permesso ai Marvel Studios di tornare ad affidarsi al cineasta per concludere la trilogia dei Guardiani della Galassia, ma nel frattempo la DC l'aveva chiamato a scrivere e dirigere write il reboot di Suicide Squad.

"Era impensabile. Per un giorno, sembrava che tutto fosse sparito. Tutto" ha confessato Gunn al New York Times. "Ero sul punto di dover vendere la mia casa, pensavo che non avrei potuto lavorare mai più."

James Gunn ha raccontato le conversazioni che ha avuto con il capo della Marvel Kevin Feige:

"Ho chiamato Kevin la mattina in cui è iniziato il caos e ho chiesto: 'È un grosso problema?' Lui ha risposto: 'Non lo so'. Ero sorpreso, 'Non lo sai?' Più tardi mi ha chiamato - lui stesso era sotto shock - e mi ha detto cosa avevano deciso i capi".

The Suicide Squad - Missione Suicida, James Gunn: "Mi ha salvato la vita dopo il licenziamento di Marvel"

In un'intervista separata con Esquire Middle East, James Gunn afferma di aver trascorso sei mesi dopo il suo licenziamento "rimanendo nel suo spazio":

Guardiani della galassia: James Gunn sul set col fratello Sean Gunn che dà vita a Kraglin in motion picture

"Non ho lasciato che mi distruggesse in alcun modo. Mi sono preso la responsabilità delle cose che avevo fatto".

La chiamata che il regista ha ricevuto da Warner Bros. e DC per lavorare su The Suicide Squad - Missione Suicida mentre era in esilio dalla Disney e dalla Marvel ha cambiato tutto, ma Gunn non dimentica di essere stato vittima della cancel culture e spiega:

"Capisco la preoccupazione della gente per quel termine. Ma è un problema più grande di quello. Perché la cultura della cancellazione è anche gente come Harvey Weinstein, che dovrebbe essere cancellata. Le persone che sono state cancellate e poi rimangono cancellate, la maggior parte di quelle persone se lo meritava. I paparazzi non sono solo le persone per strada: sono le persone che setacciano Twitter per i peccati passati. Tutto ciò fa schifo. È doloroso. Ma in parte c'è anche la responsabilità. Si tratta solo di trovare un equilibrio".