James Gunn elogia Paddington 2: “Uno dei più grandi film mai realizzati”

Il regista di Superman e Guardiani della Galassia racconta i film che lo hanno ispirato: tra cult d'azione, noir americani e sorprese come Paddington 2.

James Gunn ha recentemente partecipato a un episodio del JM Video Club, format in cui registi e attori raccontano i film che hanno segnato la loro formazione, visitando un negozio di videonoleggio old-school. Durante la sua ospitata, durata circa mezz'ora, il regista ha sfogliato scaffali pieni di DVD e VHS, commentando con entusiasmo titoli classici, perle nascoste e pellicole pop.

I gusti cinematografici di James Gunn

Tra le prime rivelazioni c'è stato l'amore di Gunn per il cinema d'azione di Hong Kong, in particolare per i film di John Woo. "Avevo una collezione di oltre 500 bootleg", ha raccontato con un sorriso. Uno dei suoi titoli preferiti? Kung Fusion di Stephen Chow: "È un capolavoro. Forse il film più perfetto mai realizzato".

Paddington 2: una scena del film

Non sono mancati i riferimenti al cinema estremo giapponese: Gunn ha definito Audition di Takashi Miike "uno dei miei film preferiti in assoluto". Poi, quasi a sorpresa, ha tirato fuori Paddington 2 di Paul King, dichiarando con assoluta serietà: "È uno dei più grandi film mai realizzati. La gente pensa che io stia scherzando, ma parlo sul serio. È un classico moderno".

Il regista ha proseguito con Il lungo addio di Robert Altman, che ha descritto come "il mio film preferito di sempre". Secondo Gunn, la performance di Elliott Gould ha lasciato un segno profondo su una generazione di autori, da Il grande Lebowski dei fratelli Coen a Vizio di forma di Paul Thomas Anderson.

In merito al cinema di Quentin Tarantino, Gunn ha citato Jackie Brown come il suo titolo prediletto: "Lo rivedo almeno una volta all'anno", ha confidato.

Spazio anche per i supereroi: Spider-Man: Un Nuovo Universo è, a suo parere, "il miglior film di supereroi mai fatto", mentre Iron Man resta il suo preferito nel panorama live-action.

Superman: David Corenswet in una foto del film

Uno degli aneddoti più curiosi raccontati durante l'intervista riguarda David Corenswet, protagonista del prossimo Superman: "Stavo guardando Pearl e ho notato questo personaggio chiamato solo 'Il proiezionista'. Ho pensato: 'Questo tizio potrebbe essere Superman'. Ho cercato il suo nome su IMDb e mi sono chiesto se potessimo portarlo a bordo. Il resto è storia".

Quella al JM Video Club non è stato solo un viaggio nostalgico, ma una vera e propria immersione nei gusti cinematografici di uno dei registi più influenti dell'attuale Hollywood. Un viaggio personale tra action, commedie, noir e... orsetti britannici in duffle coat.