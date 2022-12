James Gunn celebra il centesimo compleanno di Stan Lee su Twitter

In occasione di quello che avrebbe dovuto essere il centesimo compleanno di Stan Lee, moltissimi artisti da tutto il mondo stanno celebrando questa giornata lasciandogli un saluto e qualche parola e, fra questi, troviamo James Gunn.

Il regista è da sempre legato al mondo dei fumetti, sia dentro che fuori il suo lavoro, e i recenti sviluppi in carriera non gli hanno impedito di spendere qualche pensiero per Stan.

"Buon centesimo compleanno a Stan Lee. Ci manchi tanto amico mio. #StanLee100", si legge scritto nel post su Twitter, in cui James Gunn ha dimostrato tutto il suo rispetto e affetto per Lee con alcune fotografie. Nel corso della propria carriera Gunn ha lavorato anche con la Marvel, portando al successo I Guardiani della Galassia.

I recenti sviluppi interni a DC, quindi, non gli hanno impedito di glorificare un "maestro" che oggi stanno tutti ricordando. Il gigantesco impatto di Stan Lee sulla cultura pop mondiale resta innegabile, come anche il suo apporto relativo al mondo cinematografico e cartaceo.