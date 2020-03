James Gunn e gli acquisti online in quarantena: la sua disavventura

James Gunn è una delle star più attive sui social in questo periodo e nell'interazione con i suoi follower dispensa consigli utili ad affrontare la quarantena. Il regista ha messo in guardia i fan dagli acquisti online, suggerendo maggior attenzione, per evitare di incappare in disavventure come quella in cui si è imbattuto.

"Mentre andavamo in quarantena ho cercato di fare scorta di provviste alimentari su Amazon. Sembrava che la maggior parte delle cose fossero esaurite o non disponibili, quindi rendendomi conto che saremmo rimasti intrappolati qui per mesi, ho preso quello che potevo. Amo i fagioli Heinz, quindi ho comprato cinque lattine da un rivenditore per due dollari a barattolo. Guardando la foto ho pensato che fossero lattine di dimensioni normali. Oggi sono arrivate. Suppongo che avrei dovuto prestare attenzione alle porzioni (per la cronaca, anche se su queste lattine c'è scritto "The Lil One", sulle foto su Amazon la scritta non c'era" ha scritto il regista di Guardiani della Galassia sul suo account Instagram, pubblicando un'immagine in cui mostra una delle lattine acquistate.

James Gunn sta lavorando a The Suicide Squad, nella nuova versione che la DC proporrà al pubblico dopo il flop di Suicide Squad, diretto da David Ayer. Il film vedrà il ritorno di Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn, già interpretato nel film di Ayer e nel recente Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.

Nel cast mancheranno Will Smith (Deadshot) e Jared Leto (Joker). The Suicide Squad sarà nelle sale nel mese di agosto 2021.