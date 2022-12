James Gray contro l'ossessione per i risultati ai box office: "Non hanno alcun valore"

James Gray ha commentato i risultati non particolarmente brillanti ottenuti ai box office dal suo film Armageddon Time, spiegando perché quei dati non sono importanti.

Il regista non ha esitato ad ammettere che la sua carriera non è stata costellata di vittorie in termini di incassi, situazione che non l'ha però mai ostacolato.

In un'intervista rilasciata alla rivista GQ, James Gray ha parlato di Armageddon Time - Il Tempo dell'Apocalisse dichiarando: "Commercialmente il film è stato un fallimento. Ma tutto lo è stato. So che non è vero. Black Panther: Wakanda Forever non lo è stato, ma ora siamo in una situazione in cui letteralmente ognuno di questi film non sta avendo ottimi risultati, e in certi modi quello è un grandioso equalizzatore".

Il regista ha però ribadito: "Come persona che lavora nel settore si sa inoltre che quell'aspetto non ha assolutamente alcun peso sulla reazione a lungo termine a un film. Sono una persona che lavora nel cinema e non ho idea di quali siano i risultati ai box office di film come Arancia meccanica o qualcosa di simile. Quindi cerco di distanziarmi anche da quello perché non posso farci nulla".

Gray ha inoltre dichiarato che non capisce perché le persone siano ossessionate dai risultati economici, provando a ipotizzare: "Ti dice qualcosa di come siamo indottrinati con il capitalismo, al punto che qualcuno dirà 'I suoi film non hanno incassato un centesimo!'. Ma penso, 'Possiedi delle azioni di Comcast? O sei semplicemente un tale pecorone che pensi che abbia in realtà un valore per qualcuno?'".