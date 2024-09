James Gray: il prossimo film del regista sarà il biopic su John Fitzgerald Kennedy, Mayday

James Gray è un regista che ha un cospicuo seguito di sostenitori appassionati oltre che alcuni detrattori. Il cineasta 53enne ha uno stile cinematografico classicista che sembra una reliquia del passato. Tuttavia, la critica, soprattutto quella francese, lo ama assolutamente e la sua carriera continua a prosperare da molti anni.

Reduce da Armageddon Time - Il tempo dell'apocalisse del 2022, Gray è stato premiato al Festival di Deauville. Il regista ha annunciato al pubblico della masterclass che sta preparando il suo prossimo progetto, Mayday, un film sugli anni di formazione di John F. Kennedy come comandante della Marina durante la Seconda Guerra Mondiale.

James Gray: "Se ottieni il 100% su Rotten Tomatoes stai facendo per forza qualcosa di sbagliato"

Alcuni dettagli del progetto

L'anno scorso si vociferava che Bill Skarsgård fosse destinato a interpretare il giovane JFK. Gray sta attualmente apportando gli ultimi ritocchi al film, che era stato originariamente scritto da Samuel Franco e Evan Kilgore. Si dice che Mayday si concentri sull'evoluzione di JFK in un eroe di guerra e sul rapporto turbolento che ebbe con suo padre.

Il regista James Gray e Joaquin Phoenix sul set del film film Two Lovers

" JFK è una figura che da decenni cattura l'attenzione del mondo, in quanto presidente americano, alleato del movimento per i diritti civili e icona culturale. Ma questa è un'opportunità unica per spazzare via il mito ed esplorare un lato che non conosciamo affatto" aveva detto il regista del biopic durante un'intervista passata.

Marc Butan di MadRiver Pictures produrrà il progetto con Anthony Katagas, segnando la loro sesta collaborazione con Gray. Jacqueline de Croÿ sarà la produttrice esecutiva sotto l'etichetta Dear Gaia Films, che ha collaborato allo sviluppo con MadRiver.

Il cineasta nato nel Queens è noto per aver realizzato pellicole straordinarie e avvolte da una bellezza misteriosa, come Two Lovers o Civiltà perduta.