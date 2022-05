James Franco sarà il protagonista dell'action thriller Mace, diretto da Jon Amiel. Il progetto sarà la prima produzione di Meyers Media Group e la sceneggiatura è stata firmata da David Chisholm.

Mace racconta la storia di due diversi tipi di poliziotti. Il protagonista, interpretato da James Franco, è un agente esperto, corrotto e pericolosamente fuori controllo. Virgil Woods è invece una recluta che crede di poter cambiare il sistema che permette di dare vita a poliziotti come Mace.

Woods, ispirato dall'ingiustizia razziale presente nelle strade americane, si rifiuta di essere bullizzato e usa i suoi principi contro l'amorale Mace, rischiando tutto quello in cui crede per fermare Mace dal distruggere la città quando l'uomo dà il via libera a una guerra tra gang per coprire i suoi crimini.

Kirk d'Amico, CEO di Myriad Pictures, ha dichiarato: "Si tratta di una storia dura ambientata in un dipartimento di polizia moderno in cui nulla è ciò che sembra. Pensiamo che questo materiale nelle mani di un regista esperto come Jon Amiel porterà a dei risultati straordinari".

Le riprese si svolgeranno in New Jersey nei prossimi mesi.

Amiel ha diretto la serie The Singing Detective, Copycat con star Holly Hunter e Sigourney Weaver, The Man Who Knew Too Little con protagonista Bill Murray, ed Entrapment con Sean Connery e Catherine Zeta-Jones.