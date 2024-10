James Dean: il legame con William Bast al centro di un nuovo biopic

La presunta storia d'amore tra James Dean e William Bast ai tempi del college è al centro del nuovo film biografico sul compianto protagonista di Gioventù bruciata, basato sul memoir del 2006 scritto dallo stesso Bast, Surviving James Dean.

Il regista Guy Guido sta lavorando al biopic sull'icona cinematografica del ventesimo secolo, morta in un incidente stradale all'età di 24 anni il 30 settembre 1955 dopo aver girato pochi film e già considerato come uno degli astri nascenti di Hollywood.

Storia d'amore

William Bast, morto nel 2015 all'età di 84 anni, scrisse nel suo libro che lui e Dean si incontrarono durante il programma teatrale della UCLA quando avevano 19 anni. Nel libro si racconta una stretta amicizia tra i due uomini che si trasformò in una relazione romantica mentre la carriera di Dean decollava all'inizio degli anni '50.

James Dean in una scena de Il gigante

Secondo la versione di Bast, lui e Dean mantennero nascosta la loro relazione per non causare problemi alla promettente carriera dell'attore, che nel frattempo si faceva vedere in pubblico con parecchie donne. James Dean scomparve prima della distribuzione al cinema di due grandi classici della sua filmografia, Gioventù bruciata e Il gigante.

Il copione coprirebbe la storia dalla relazione dei due amanti fino alla morte di James Dean. Al momento, non sono stati resi noti annunci sul casting. In passato, James Franco interpretò Dean in un film per la tv nel 2001. L'unica certezza è che il protagonista sarà molto simile alla star di Gioventù bruciata:"Sono ossessionato dall'idea di ottenere il look giusto quando si tratta di casting e di dirigere un film su una persona famosa. Voglio che la gente abbia la sensazione di guardare il vero James Dean sullo schermo".

Nel 2022, Michael Mann ammise di aver considerato in passato l'idea di realizzare un film su James Dean con protagonista Leonardo DiCaprio ma alla fine abbandonò il progetto perché la star di Titanic, all'epoca diciannovenne, era troppo giovane per il ruolo.