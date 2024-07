Le voci di Judy Garland, James Dean, Burt Reynolda usate in una app con l'intelligenza artificale

Le icone di Hollywood, Judy Garland, James Dean, Burt Reynolds e Laurence Olivier, sono "ritornate in vita", o almeno le loro voci lo hanno fatto.

ElevenLabs, una società di AI Audio, ha annunciato ieri il lancio di Iconic Voices sulla sua nuova applicazione Reader, dove i consumatori potranno farsi leggere libri, articoli e saggi da una di queste voci, se lo desiderano. Tutto questo grazie alla collaborazione con gli eredi di queste star di Hollywood.

Liza Minnelli, figlia della Garland e rappresentante del suo patrimonio, ha dichiarato: "È emozionante vedere la voce di nostra madre a disposizione degli innumerevoli milioni di persone che la amano. Grazie alla nuova spettacolare tecnologia offerta da ElevenLabs, la nostra famiglia è convinta che questo porterà nuovi fan e sarà emozionante per coloro che hanno già a cuore l'impareggiabile eredità che ha avuto e quella che continuerà ad avere nel mondo".

Judy Garland in una scena del film È nata una stella

Altre star di Hollywood torneranno in vita

Queste voci sono le prime Iconic Voices di ElevenLabs ad essere lanciate, mentre altre verranno aggiunte nei prossimi mesi. L'azienda fa notare che le voci "sono disponibili esclusivamente attraverso l'App ElevenLabs Reader", il che "significa che non fanno parte della più ampia libreria di voci ElevenLabs e sono limitate alla semplice capacità di narrazione. L'audio generato con queste voci è stato progettato per essere fruito individualmente in streaming, piuttosto che per creare contenuti destinati a essere condivisi".

"Judy Garland, James Dean, Burt Reynolds e Sir Laurence Olivier sono alcuni degli attori più celebri della storia. Rispettiamo profondamente la loro eredità e siamo onorati di avere le loro voci come parte della nostra piattaforma", ha dichiarato Dustin Blank, responsabile delle partnership di ElevenLabs. "L'aggiunta alla nostra crescente lista di narratori segna un importante passo avanti nella nostra missione di rendere i contenuti accessibili in qualsiasi lingua e voce".

L'applicazione, che può essere scaricata e utilizzata gratuitamente per i primi 3 mesi, è attualmente disponibile solo in alcuni Paesi selezionati su iOS, ma sarà resa disponibile in tutto il mondo e su Android nelle prossime settimane, non appena sarà disponibile il supporto multilingue, secondo l'azienda.