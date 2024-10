James Cameron vuole costruire uno studio da 950 milioni, ma il governo UK gli nega i permessi

Un ricorso contro il rifiuto di concedere il permesso di costruire uno studio cinematografico britannico da 750 milioni di sterline (950 milioni di dollari), sostenuto da James Cameron, è arrivato al governo britannico.

Il Segretario alla Cultura Lisa Nandy, che ieri sera ha partecipato all'apertura del London Film Festival (LFF), ha confermato nei minuti scorsi che il Ministero per gli Alloggi, le Comunità e il Governo Locale ha ricevuto il ricorso dei Marlow Film Studios e ora esaminerà "i meriti urbanistici della proposta... prima di prendere una decisione".

Agli studi cinematografici del Buckinghamshire è stato negato il permesso di pianificazione per uno sviluppo controverso, anche a causa delle preoccupazioni espresse da gruppi di attivisti riguardo all'area della cava locale.

James Cameron sul set

Secondo il quotidiano locale Bucks Free Press, il leader del consiglio comunale di Marlow aveva precedentemente dichiarato che lui e i suoi colleghi stavano "prendendo consigli legali" dopo aver ricevuto "insulti diffamatori" per il loro presunto sostegno al progetto. Cameron, autore di Titanic, aveva sostenuto il progetto e lo aveva proposto come potenziale base e centro di formazione per Lightstorm3D, una società da lui creata per sviluppare strumenti e tecnologie per i film.

Aliens - Scontro finale, James Cameron: "Mi dissero che avrebbe messo fine alla mia carriera"

La notizia arriva solo un giorno dopo che Pinewood ha presentato il progetto di lanciare un centro di produzione dedicato per sostenere i registi che approfittano dei nuovi sgravi del governo britannico per i film indipendenti. Anche uno studio separato nell'Isola di Wight, sostenuto dal fondatore dell'Independent Talent Group Duncan Heath, ha appena ricevuto il via libera.

Confermando l'introduzione degli sgravi fiscali, la Presidente si è anche impegnata a collaborare con Skills England per coprire 25.000 posti di lavoro vacanti nelle industrie creative: "Mentre le grandi produzioni cinematografiche sono fiorite, i film indipendenti a basso budget non hanno ricevuto un sostegno sufficiente nell'ultimo decennio", ha dichiarato Nandy. "Essi devono affrontare molteplici sfide: l'aumento dei costi di produzione, la carenza di troupe e il calo dei ricavi, che hanno ostacolato la crescita di questa parte vitale del settore".