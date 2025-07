James Cameron realizzerà un progetto in 3D per il concerto di Billie Eilish

La vincitrice di 9 Grammy ha annunciato che sta lavorando a un progetto in 3D con James Cameron durante la tappa del suo "Hit Me Hard and Soft: The Tour", a supporto del suo terzo album in studio.

Durante una delle sue date sold-out a Manchester, Billie Eilish ha annunciato un progetto segreto e visionario: un film concerto in 3D realizzato in collaborazione con James Cameron. La popstar e il regista di Avatar uniranno le forze per trasformare Hit Me Hard and Soft: The Tour in un'esperienza cinematografica rivoluzionaria.

Billie Eilish e James Cameron: in arrivo un concerto 3D

È bastata una frase, detta con un sorriso furbo tra un brano e l'altro, per mandare il pubblico in visibilio. "Probabilmente avete notato che ci sono molte più telecamere del solito qui sopra", ha detto Billie Eilish dal palco del suo Co-op Live show di Manchester, completamente sold-out. Il motivo? Una collaborazione che profuma di futuro: la vincitrice di nove Grammy sta lavorando a un progetto speciale in 3D insieme a James Cameron, il regista tre volte premio Oscar che ha ridefinito la tecnologia al cinema con Titanic e Avatar.

L'occasione è la tappa britannica del tour Hit Me Hard and Soft, dedicato al suo terzo album in studio. Ed è proprio qui, tra le luci e i cori, che Eilish ha svelato: "Non posso dire molto, ma posso dirvi che sto lavorando a qualcosa di molto, molto speciale con qualcuno che si chiama James Cameron, e sarà in 3D". Un piccolo annuncio avvolto nel mistero, ma sufficiente per scatenare teorie e aspettative. "Questi quattro concerti a Manchester, voi e io, siamo parte di una cosa che sto facendo con James", ha aggiunto. A quanto pare, Cameron era persino tra il pubblico, pronto a catturare ogni dettaglio.

Il mondo immaginifico di James Cameron sta per incontrare l'universo emotivo e crudo di Billie Eilish, e il risultato promette di essere qualcosa di mai visto prima. Dalla scenografia al suono, passando per l'abbigliamento ("Probabilmente indosserò questo stesso outfit per quattro giorni", ha detto scherzando), tutto sembra orchestrato per trasformare queste serate live in un'opera audiovisiva tridimensionale. Un esperimento che va oltre il classico "film concerto": qui si parla di esperienza immersiva, di un racconto visivo dove la musica si fonde con la narrazione cinematografica, secondo la grammatica del regista che ha rivoluzionato il modo in cui guardiamo la realtà sul grande schermo.

Mentre il tour prosegue e il mistero cresce, l'idea che Manchester possa diventare la nuova Pandora della musica pop rende questa collaborazione una delle più curiose e attese degli ultimi anni.