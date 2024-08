James Cameron annuncia un nuovo film segreto su Terminator

Parlando con THR, durante la promozione del suo prossimo documentario NatGeo, OceanXplorers, a James Cameron è stato chiesto del franchise di Terminator.

Cameron ha rivelato che sta lavorando a un suo "film su Terminator". Sfortunatamente, il regista non ha voluto rivelare di cosa si tratta. "È assolutamente riservato", ha stuzzicato Cameron. "Non voglio dover inviare un agente robotico potenzialmente pericoloso se ne parlassi, anche retroattivamente".

Un progetto pensato da lungo tempo

I media che hanno riportato i commenti di Cameron stanno facendo credere che la notizia sia arrivata dal nulla, dimenticando che il regista aveva già accennato, per ben due volte, a un film di Terminator che, all'epoca, stava progettando di scrivere e dirigere.

Terminator - una scena del film di James Cameron

Nel 2022 Cameron aveva detto di essere in trattative per dirigere il prossimo film di Terminator, aggiungendo: "Se dovessi fare un altro film di Terminator e magari provare a lanciare di nuovo quel franchise, cosa che è in discussione, ma non è stato deciso nulla, lo renderei molto più incentrato sul lato dell'intelligenza artificiale che sui robot cattivi impazziti".

Un anno dopo, Cameron ha confermato che stava scrivendo il film e che voleva vedere come si sviluppava l'IA prima di andare avanti. Non sappiamo se qualcuno di questi piani sia cambiato, ma di sicuro sembra che Cameron sia ancora fortemente coinvolto. Sarà ancora lui a dirigere il film? Questa sembra essere una domanda da un milione di dollari. Resta il fatto che Cameron ha ancora tre titoli di Avatar da dirigere prima di poter dedicare del tempo a un altro franchise.

Terminator: Arnold Schwarzenegger in una scena del film

James Cameron non dirige un film del noto franchise dai tempi di Terminator 2 - Il giorno del giudizio 3D, anche se ha avuto un importante coinvolgimento creativo in Terminator - Destino oscuro, diretto da Tim Miller. Il film ha ricevuto critiche negative e, a quanto pare, ha perso 120 milioni di dollari.

Il regista di Titanic ha parlato dei suoi rimpianti per il casting di Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger in Destino oscuto. Inoltre, notoriamente, ha avuto divergenze creative con Miller durante la produzione e la post-produzione del film. L'unico modo per iniettare un po' di energia necessaria in questo vecchio franchise è che Cameron torni a dirigere il film, e sembra proprio che questa sia una possibilità.