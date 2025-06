The Devils sarà il nuovo film di James Cameron? Il regista annuncia l’adattamento del romanzo fantasy

Il regista di Avatar starebbe preparando un nuovo film tratto dal libro di Joe Abercrombie, mentre Ghosts of Hiroshima resta in fase di sviluppo.

James Cameron è pronto a sorprendere ancora. Dopo anni dedicati quasi esclusivamente al mondo di Avatar, l'iconico regista di Titanic e Terminator torna sotto i riflettori per un nuovo e ambizioso progetto. Questa volta, si tratta dell'adattamento cinematografico di The Devils, romanzo fantasy firmato da Joe Abercrombie e pubblicato di recente anche in Italia con il titolo I Demoni.

Il prossimo progetto di James Cameron

Il regista ha annunciato personalmente, attraverso un post sui social, di aver acquisito i diritti per la trasposizione cinematografica del libro, aggiungendo che intende co-scrivere la sceneggiatura insieme allo stesso autore. Un'indicazione piuttosto chiara sul fatto che The Devils potrebbe essere il prossimo film che Cameron porterà sul grande schermo dopo il terzo capitolo di Avatar, la cui uscita è attesa per il 2025.

James Cameron in una scena del documentario Side by Side

Il romanzo è ambientato in un mondo oscuro e devastato dalla guerra, un universo crudo e brutale dove la magia nera, i giochi di potere e i conflitti armati sono all'ordine del giorno. La storia ruota attorno a un ex generale caduto in disgrazia, condannato a morte e poi misteriosamente liberato per una missione disperata: guidare una squadra composta da criminali, reietti, eretici e altri personaggi ai margini della società - conosciuti come "i Diavoli" - per contrastare una minaccia mostruosa che rischia di spazzare via ciò che resta dell'umanità.

In origine, il regista aveva manifestato l'intenzione di realizzare Ghosts of Hiroshima come suo prossimo film al di fuori della saga di Avatar. Tuttavia, alla luce delle nuove dichiarazioni, è lecito pensare che The Devils abbia guadagnato terreno nelle priorità dell'autore.

Non è chiaro, al momento, se The Devils sarà diretto da lui in prima persona o se intenda solo produrlo. Tuttavia, considerando il coinvolgimento diretto e la portata del materiale originale, non è da escludere che Cameron scelga di occuparsi anche della regia.