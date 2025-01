Avatar 3, James Cameron conferma la durata epica: "Supererà le 3 ore"

James Cameron ha appena rivelato nuovi dettagli sulla durata del tanto atteso terzo capitolo della saga di Avatar, intitolato Fuoco e Cenere.

Durante un'intervista a Empire Magazine, Cameron ha spiegato che la durata di Avatar 2 e Avatar 3 sarà praticamente identica, pari a 192 minuti, ovvero 3 ore e 12 minuti. Rispetto ai 162 minuti del primo film, è chiaro che l'ambizione di questi ultimi sequel è decisamente aumentata, con una narrazione e una produzione più imponenti.

In merito a eventuali ritardi, Cameron ha anche rassicurato i fan: Avatar 3 uscirà come previsto nel dicembre 2025, grazie ai progressi fatti nella post-produzione, che sono in anticipo rispetto ai tempi previsti.

Cosa aspettarsi da Avatar 3 e dal futuro della saga

Sempre durante l'intervista con Empire, Cameron ha anticipato che Avatar: Fuoco e Cenere offrirà non solo un'escalation di azione, ma anche una maggiore profondità narrativa: "Abbiamo delle sequenze d'azione davvero spettacolari. Questo film farà venire il sangue alla gola, ma ciò che mi entusiasma di più, come artista che ha appena compiuto 70 anni e ha già affrontato questa sfida, non è solo ripetere ciò che ho fatto in passato, ma raggiungere un livello di complessità nei personaggi e negli intrighi che non si è mai visto prima in un film di Avatar".

Avatar 2: uno dei primi concept art ufficiali del film di James Cameron

Il successo di Avatar: La via dell'acqua non è passato inosservato. Uscito nel 2022, il film ha incassato 2,3 miliardi di dollari in tutto il mondo, diventando il film più redditizio dell'anno e consolidando il suo posto tra i più grandi successi della storia del cinema. Con un budget di 400 milioni di dollari, Cameron ha dimostrato ancora una volta di saper rischiare con successo, portando il secondo capitolo della saga a risultati che molti ritenevano impossibili.

A oggi, il regista è l'unico a vantare tre film tra i 20 più grandi incassi di sempre, e il suo progetto non finisce qui. Sono infatti già in fase di sviluppo altri tre capitoli della saga, che usciranno nei prossimi sei anni: Avatar 3 nel dicembre 2025, Avatar 4 nel 2029 e Avatar 5 nel 2031.

Avatar 2: un concept-art per il sequel firmato da James Cameron

Di recente, Cameron ha anche confermato i suoi piani per Avatar 6 e Avatar 7. Il regista avrà 76 anni al momento dell'uscita di Avatar 5, ma ha dichiarato che, pur continuando a lavorare sulla saga, "passerà il testimone" a un altro regista per i capitoli successivi.