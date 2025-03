James Bond: i produttori di Spider-Man e Harry Potter si occuperanno del franchise?

I prossimi progetti dedicati a James Bond potrebbero avere dei produttori davvero speciali: Amazon MGM Studios starebbe infatti portando avanti delle trattative con Amy Pascal e David Heyman.

I due esperti nel settore cinematografico potrebbero quindi sostituire Barbara Broccoli e Michael G. Wilson nell'importante compito di occuparsi dello sviluppo e della realizzazione dei prossimi capitoli del franchise tratto dai romanzi di Ian Fleming.

I successi dei due produttori

Amy Pascal, quando lavorava per la Sony, ha assistito al successo dei film con star Daniel Craig che è stato protagonista di Casino Royale, Quantum of Solace, 007 Spectre e Skyfall, lungometraggio in grado di incassare oltre 1.1 miliardi di dollari ai box office.

Attualmente la produttrice si occupa dei progetti, animati e live-action, dedicati alle avventure di Spider-Man.

Craig nel ruolo di Bond

David Heyman, invece, ha portato al successo la saga di Harry Potter che tornerà prossimamente sugli schermi, ma questa volta televisivi e con un cast totalmente nuovo, e ha fatto parte del team di lungometraggi di successo come Gravity. Uno dei suoi progetti più recenti come produttore, The Rivals of Amziah King, scritto e diretto da Andrew Patterson e con star Matthew McConaughey, è stato presentato al SXSW dove ha ottenuto una standing ovation e un'accoglienza positiva da parte della critica, con ben il 95% di opinioni a favore su Rotten Tomatoes.

Amazon MGM Studios ha intenzione di realizzare un universo cinematografico e televisivo dedicato alle missioni dell'agente 007 e il primo progetto sarà un film, seguito poi dalle potenziali serie spin-off.

Per ora, come sottolinea Deadline, l'accordo tra Amazon MGM Studios e Pascal e Heyman non è ancora stato ufficializzato e bisognerà attendere per scoprire ulteriori dettagli della situazione e del futuro di James Bond.