L'ex 007 ha festeggiato sui social la scelta del nuovo interprete di James Bond, ricordando anche il film in cui aveva recitato al suo fianco nei panni di suo padre e riservando a Pattinson un messaggio affettuoso.

Robert Pattinson ha ricevuto la benedizione di due volti storici della saga di James Bond. Dopo l'annuncio ufficiale del suo casting nel prossimo film di Amazon MGM, Pierce Brosnan e George Lazenby hanno voluto rivolgergli pubblicamente i propri auguri, accogliendolo idealmente nel ristretto gruppo degli attori che hanno indossato i panni dell'agente 007.

Pierce Brosnan ricorda Remember Me e incoraggia il nuovo 007

Il messaggio più personale è arrivato da Brosnan, quinto interprete ufficiale di Bond, che conosce Pattinson anche al di fuori dell'universo della spia britannica. I due avevano infatti condiviso il set di Remember Me, film del 2010 nel quale l'attore irlandese interpretava il padre del protagonista.

Pierce Brosnan sul set

Attraverso Instagram, Brosnan ha dedicato a Pattinson parole decisamente calorose: "Caro Robert, benvenuto nel mondo di Bond. Sarai magnifico". L'attore ha poi ricordato con affetto il periodo trascorso insieme sul set di Remember Me, sottolineando quanto sia stato bello assistere alla crescita professionale del collega. "Conservo bei ricordi del tempo passato insieme a girare Remember Me. È stato un piacere vederti costruire una carriera straordinaria e continuare a migliorare", ha scritto, prima di concludere con un incoraggiamento: "Goditi il viaggio. Grá mor, Pierce".

Pierce Brosnan ha interpretato James Bond in quattro film, da GoldenEye (1995) a Il mondo non basta (1999), passando per Il domani non muore mai (1997), fino a La morte può attendere (2002). Il suo messaggio assume quindi un significato particolare per Pattinson, che si prepara a raccogliere un'eredità cinematografica costruita da interpreti molto diversi tra loro.

Anche George Lazenby accoglie Pattinson nella famiglia di 007

Alle congratulazioni si è aggiunto George Lazenby, secondo attore a interpretare Bond sul grande schermo dopo Sean Connery. Protagonista di Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà nel 1969, Lazenby ha pubblicato un video rivolto direttamente al nuovo collega. "Robert, benvenuto nel club più esclusivo del mondo. Ricordati di divertirti", ha detto, aggiungendo una battuta dedicata proprio alla sua esperienza nei panni di 007: "Vediamo se avrai anche tu un momento del tipo "Questo non è mai successo all'altro tizio". Ti auguro il meglio, amico".

Una foto di George Lazenby

Il riferimento è a una delle battute più celebri del film con Lazenby, nella quale Bond rompe per un momento la quarta parete e riconosce ironicamente di non essere Sean Connery.

Amazon MGM ha ufficializzato la scelta di Pattinson da poco, mettendo fine alle speculazioni sul prossimo interprete dell'agente segreto. L'attore ha definito il ruolo "l'onore di una vita", spiegando che entrare nell'universo di 007 rappresenta la realizzazione di un sogno.

Anche il regista Denis Villeneuve ha accolto con entusiasmo la decisione, ringraziando gli altri attori che hanno partecipato alle selezioni e descrivendo Robert Pattinson come un interprete capace di unire lo spirito classico di Bond a una sensibilità nuova. "Ha l'anima senza tempo di 007 e porta con sé qualcosa di completamente inedito. Non vedo l'ora di cominciare", ha dichiarato.

Per Pattinson, dunque, l'avventura è appena iniziata. E il sostegno di due interpreti che hanno già fatto la storia della saga rappresenta un benvenuto decisamente significativo.