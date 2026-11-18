Il fondatore di Amazon racconta quanto sia stato coinvolto nel casting del nuovo 007 e rivela un retroscena curioso: inizialmente la notorietà di Pattinson aveva giocato a suo sfavore.

La scelta di Robert Pattinson come nuovo James Bond non è stata soltanto una decisione creativa di Denis Villeneuve e dei produttori. Anche Jeff Bezos ha avuto un ruolo importante nel processo di selezione, partecipando direttamente alle fasi finali del casting. Il fondatore di Amazon, intervenuto all'evento Silicon Valley & The World organizzato da Semafor, ha raccontato di essere stato "fortemente coinvolto" nella ricerca del prossimo 007, svelando anche un curioso pregiudizio iniziale nei confronti dell'attore.

Cinque finalisti e provini in costume: come è stato scelto il nuovo 007

Pattinson, del resto, non corrispondeva perfettamente all'identikit che alcuni responsabili della produzione avevano in mente. James Bond è tradizionalmente un ruolo capace di trasformare un interprete in una star internazionale, e proprio questo aspetto aveva inizialmente sollevato qualche dubbio: l'ex protagonista di Twilight era già estremamente famoso. "All'inizio eravamo leggermente prevenuti nei suoi confronti proprio perché era già così famoso. Pensavamo che forse sarebbe stato meglio scegliere qualcuno di meno conosciuto", ha spiegato Bezos. I provini, però, hanno completamente ribaltato quella prima impressione.

Robert Pattinson sul set

Bezos ha descritto un processo di selezione particolarmente accurato, che ha coinvolto inizialmente un gruppo numeroso di candidati, successivamente ridotto a cinque finalisti. Per ciascuno sono stati organizzati veri e propri screen test, con costumi, scenografie e altri attori coinvolti nelle scene. "Abbiamo fatto dei provini vecchio stile, molto concreti. C'erano i costumi completi, i set reali e gli altri interpreti. Abbiamo girato tre scene diverse con ciascuno dei cinque candidati", ha raccontato. La decisione definitiva è arrivata di venerdì, dopo una riunione durante la quale il gruppo ha trascorso diverse ore a visionare e confrontare le registrazioni.

I cinque attori selezionati erano tutti considerati validi, ma Pattinson ha conquistato immediatamente la squadra. "Erano tutti straordinari, ma nella sua interpretazione c'era qualcosa di speciale. Non ci sono stati dubbi. Denis Villeneuve e tutti noi siamo stati attratti da Rob", ha aggiunto Bezos. "Dopo aver visto i provini, era evidente: lui è James Bond".

Sebbene non abbia fatto nomi, il fondatore di Amazon ha così confermato la presenza di cinque candidati nella fase conclusiva. Tra gli interpreti indicati dalle indiscrezioni sulla selezione figuravano Callum Turner, Josh O'Connor, Jack Lowden e Nicholas Hoult. Altri attori erano stati accostati al ruolo nelle fasi precedenti, tra cui Jacob Elordi, Tom Francis, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson e Harry Styles.

Robert Pattinson, il primo Bond dell'era Amazon MGM

L'annuncio ufficiale di Pattinson come nuovo 007 ha messo fine a settimane di speculazioni. L'attore raccoglierà l'eredità di Daniel Craig e inaugurerà una nuova fase del franchise, ora sotto il controllo creativo di Amazon MGM Studios. "James Bond è uno dei personaggi più leggendari della storia del cinema e ricevere la fiducia necessaria per interpretare 007 è l'onore di una vita", ha dichiarato Pattinson dopo la notizia. "Sono profondamente grato a Denis, Amy, David, Tanya e a tutti coloro che hanno creduto in me. Dire che questo ruolo è un sogno che si avvera sarebbe riduttivo".

Robert Pattinson in una scena

La regia del film è affidata a Denis Villeneuve, mentre la sceneggiatura porta la firma di Steven Knight, creatore di Peaky Blinders. La produzione coinvolge Amy Pascal, già dietro diversi film di Spider-Man, e David Heyman, produttore della saga di Harry Potter, con Tanya Lapointe come produttrice esecutiva.

Amazon aveva acquisito MGM nel 2022, ma il controllo creativo del franchise di James Bond è arrivato soltanto in seguito all'accordo con i produttori storici Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, ai quali è stato rilevato il controllo della saga per 20 milioni di dollari. Il film diretto da Villeneuve sarà il primo capitolo della nuova gestione.

Per Pattinson si apre così una delle sfide più importanti della sua carriera. E, a giudicare dal racconto di Bezos, la sua candidatura ha convinto anche chi inizialmente avrebbe preferito affidare il ruolo a un volto meno noto.