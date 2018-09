James Bond: l’intera saga di 007 da stasera su TV8!

Patrizio Marino

TV8 (al tasto 8 del telecomando) celebra l'agente segreto più popolare al mondo, proponendo da settembre la collezione dei 24 film ufficiali del franchise James Bond, prodotto da EON Productions e Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM).

James Bond nasce dalla penna dello scrittore inglese Ian Fleming, che pubblicò nel 1953 Casino Royale, il primo libro con protagonista l'agente segreto con licenza di uccidere. La prima trasposizione cinematografica avviene nel 1962 con Agente 007, licenza di uccidere con Sean Connery a vestire i panni di James Bond, interpretato anche da George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig dopo l'attore scozzese.

La collezione dei 24 film sarà disponibile su TV8 ogni lunedì in prima serata: la maratona si apre stasera con Agente 007, licenza di Uccidere, interpretato da Sean Connery, dove James Bond combatte il misterioso Dr. No, un genio della scienza deciso a distruggere il programma spaziale degli Stati Uniti, e si concluderà l'11 marzo con 007 Spectre, in cui James Bond (Daniel Craig) si propone di scoprire la terribile verità dietro una sinistra organizzazione chiamata SPECTRE.

Di seguito la programmazione completa di TV8:

Licenza di Uccidere (1962) - 24/09/2018

Dalla Russia con amore (1963) - 01/10/2018

Missione Goldfinger (1964) - 08/10/2018

Thunderball: operazione tuono (1965) - 15/10/2018

Si vive solo due volte (1967) - 22/10/2018

Al servizio segreto di sua maestà (1969) - 29/10/2018

Una cascata di diamanti (1971) - 05/11/2018

Vivi e lascia morire - (1973) - 12/11/2018

L'uomo dalla pistola d'oro (1974) - 19/11/2018

La spia che mi amava (1977) - 26/11/2018

Moonraker - operazione spazio (1979) - 03/12/2018

Solo per i tuoi occhi (1981) - 10/12/2018

Mai dire mai (1983) - 17/12/2018

Octopussy - operazione piovra (1983) - 24/12/2018

Bersaglio mobile (1985) - 31/12/2018

Zona Pericolo (1987) - 07/01/2019

Vendetta Privata (1989) - 14/01/2019

Goldeneye (1995) - 21/01/2019

Il domani non muore mai (1997) - 28/01/2019

Il mondo non basta (1999) - 04/02/2019

La morte può attendere (2002) - 11/02/2019

Casino Royale (2006) - 18/02/2019

Quantum of Solace (2008) - 25/02/2019

Skyfall (2012) - 04/03/2019

Spectre (2015) - 11/03/2019