James Bond, Ben Whishaw: "Se me lo chiedessero riprenderei il ruolo di Q"

Ben Whishaw ha interpretato Q nei film dedicati alle avventure di James Bond con star Daniel Craig e l'attore britannico ha ora parlato del suo possibile ritorno nel franchise.

Durante un'intervista rilasciata a BBC c'è stato infatti modo di riflettere sul futuro dell'agente 007, assente dal grande schermo dal 2021 quando è stato distribuito nei cinema No Time To Die.

Le ipotesi dell'attore

Rispondendo alle domande sui prossimi progetti dedicati a Bond, Ben Whishaw ha dichiarato: "Non penso sarò nel prossimo film. Penso riprenderanno la storia da zero, con un nuovo cast, con un gruppo totalmente nuovo di interpreti. Quello è ciò che penso, ma non so nulla di certo. Non ho proprio idea".

L'interprete di Q sarebbe felice di essere coinvolto in un altro capitolo della storia se ricevesse la richiesta, tuttavia pensa che non sarebbe utile alla narrazione: "Credo abbia bisogno di nuova vita e di un gruppo totalmente nuovo di persone coinvolte. Ma se me lo chiedessero lo farei, ovviamente".

Jenna Ortega non è interessata a uno 007 donna: "Non voglio vedere una Jamie Bond"

Il futuro dell'agente 007

Per ora i produttori non hanno annunciato chi sarà l'erede di Craig nell'iconico ruolo. Tra i nomi più recenti indicati come possibile Bond c'è quello di Aaron Taylor-Johnson, che aveva ottenuto anche l'approvazione da parte di Pierce Brosnan, ex agente 007, che aveva recitato insieme a lui in The Greatest nel 2009.

Pierce ha quindi dichiarato: "Ho letto le notizie riguardanti la possibilità che diventi Bond, gli darei decisamente la mia approvazione".

Brosnan aveva inoltre condiviso un consiglio all'amico e collega nel caso in cui avesse accettato la parte: "Sii coraggioso. Vai lì fuori, divertiti. Semplicemente ama l'esperienza, vivila al massimo".