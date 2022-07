James Bond, Ana De Armas: "Non c'è bisogno che 007 sia una donna"

Ana de Armas, dopo aver recitato in No Time to Die, ha spiegato perché è convinta che non ci sia bisogno di una donna come erede di James Bond.

L'opinione dell'attrice è solo la più recente di una lunga lista di interpreti, registi e produttori che hanno affrontato il tema del possibile erede di Daniel Craig.

Ana de Armas, intervistata da The Sun, ha spiegato: "Non c'è bisogno di una Bond donna. No dovrebbe esserci alcun bisogno di rubare il personaggio di qualcun altro, per prendere il controllo. Questo è un romanzo e porta a questo mondo di James Bond e a questa fantasia di quell'universo di cui fa parte".

La recente Bond girl ha quindi sottolineato: "Quello che mi piacerebbe è che i ruoli femminili nei film di Bond, anche se Bond continuerà a essere un uomo, vengano portate in vita in modo diverso. Che venga data loro una parte più sostanziale e maggiore apprezzamento. Quello penso sarebbe più interessante rispetto a ribaltare le cose".

Ana tornerà nel mondo del cinema action, dopo aver recitato anche in The Gray Man accanto a Chris Evans e Ryan Gosling, in occasione di Ballerina, lo spinoff al femminile di John Wick, scritto da Emerald Fennell.