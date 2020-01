Jake Lloyd, Anakin Skywalker in Star Wars: "Soffre di schizofrenia paranoide"

Jake Lloyd, l'ex attore che a 10 anni interpretò il piccolo Anakin Skywalker, futuro Darth Vader, in Star Wars ep. I - La minaccia fantasma è ancora ricoverato in una clinica psichiatrica dove viene seguito per la sua schizofrenia paranoide. La madre dell'attore ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute del figlio, rivelando ulteriori dettagli.

Lisa Lloyd ha spiegato in un comunicato ufficiale che suo figlio Jake Lloyd è ricoverato in una struttura psichiatrica dal 2016, e da allora sta facendo qualche progresso, tanto che c'è la speranza che torni "divertente e simpatico come prima" in breve tempo.

Jake Lloyd, che oggi ha 30 anni, era stato arrestato nel 2015 a Charleston, nella Carolina del Sud, per guida pericolosa e senza patente e per resistenza a pubblico ufficiale. Nel tentativo di sfuggire agli agenti che volevano fermarlo, era stato inseguito a lungo, fino a quando non aveva perso il controllo della sua auto, uscendo fuori strada e andando a sbattere contro degli alberi.

Il piccolo Jake Lloyd in una scena de La minaccia fantasma

Nelle ultime settimane Jake è stato trasferito in una nuova struttura più vicina alla sua famiglia, dove ha ricevuto un'altra diagnosi. "Vogliamo ringraziare tutti i fan per le loro parole gentili e il loro sostegno" - ha aggiunto la madre del ragazzo - "Jake soffre di schizofrenia paranoide, ma sfortunatamente gli è stato diagnosticato un altro disturbo,l'anosognosia, che gli impedisce di riconoscere di essere malato" Un problema che rende il perscorso verso la guarigione ancora più complesso, considerato che la situazione si era fatta ancora più difficile con la morte della sorella di Jake Lloyd, Madison. La ragazza è morta nel sonno due anni fa, a soli 28 anni, e questo episodio è stato uno shock per tutta la famiglia.

l'attore Jake Lloyd

Jake Lloyd aveva iniziato la sua carriera nel 1996, con un'apparizione in quattro episodi di E.R. Lo stesso anno apparve accanto ad Arnold Schwarzenegger in Una promessa è una promessa e poi fu scelto per l'iconico ruolo di Anakin Skywalker in Star Wars ep. I - La minaccia fantasma. Dopo essere apparso altri due film, Jake decise di ritirarsi dal cinema, pur restando legato al mondo di Star Wars sia partecipando alle convention di fan che prestando la sua voce ai videogiochi legati alla saga. Nel 2012 ha rivelato di essersi ritirato dal mondo del cinema dopo essere stato vittima di bullismo a scuola: "Altri ragazzi erano davvero cattivi con me: ogni volta che mi vedevano passare imitavano il suono della spada laser. Era una cosa folle. Tutta la mia vita scolastica è stata un inferno". Secondo alcune indiscrezioni, dopo essersi ritirato dal cinema Jake avrebbe distrutto tutti gli oggetti e memorabilia di Star Wars in suo possesso.