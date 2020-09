Jake Gyllenhaal: "Io e Denis Villeneuve siamo al lavoro su un nuovo progetto"

Jake Gyllenhaal ha ufficialmente confermato che sta lavorando a un nuovo progetto insieme a Denis Villeneuve, regista che sta attualmente completando il lavoro previsto su Dune, in arrivo nei cinema a dicembre.

L'attore, durante il podcast Team Deakins, ha parlato del suo rapporto con il regista canadese con cui ha già realizzato due progetti.

Jake Gyllenhaal è stato diretto da Denis Villeneuve in Enemy e Prisoners e le due star del cinema hanno stretto un'amicizia che è durata nel corso degli anni.

L'attore ha svelato: "C'è qualcosa a cui stiamo lavorando attualmente e semplicemente mi ha scritto 'Non vedo l'ora di lavorare nuovamente con te'. E io provo la stessa sensazione. Ci sono queste persone che trovi nella tua vita e semplicemente hai questi legami".

Gyllenhaal ha ricordato come è iniziata la loro collaborazione in occasione di Enemy, raccontando quanto accaduto durante una cena: "Era successa una cosa strana: eravamo seduti accanto a questa donna e deve avergli suggerito qualcosa. Lei ha detto 'Posso dirti qualcosa? Guarda questo, mio figlio ti somiglia incredibilmente! Potrebbe essere il tuo sosia. Non è folle? Lo è davvero'. Io ho pensato 'Cosa!'. E Denis mi ha guardato dicendo 'Devi girare questo film'".

Nel lungometraggio Jake ha la parte di Adam Bell, un professore di storia la cui vita monotona va in mille pezzi dopo aver scoperto che l'attore Anthony Claire è uguale a lui.

Jake Gyllenhaal ha aggiunto: "Denis mi aveva detto che doveva realizzare questo film e non sapeva perché. Mi ricordo semplicemente Denis mentre dice 'Devo girare questo film e devo realizzarlo con te. Posso trovare qualcuno di diverso per farlo ma non riesco a togliermi dalla testa di girarlo".