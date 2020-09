Jake Gyllenhaal collaborerà nuovamente con Antoine Fuqua con il film The Guilty

L'attore Jake Gyllenhaal sarà nuovamente diretto da Antoine Fuqua, dopo Southpaw, in occasione del film The Guilty.

Jake Gyllenhaal e Antoine Fuqua, dopo aver realizzato insieme Southpaw, collaboreranno nuovamente in occasione del thriller The Guilty, basato su un film danese.

Il progetto è infatti basato su Den Skyldige, diretto da Gustav Moller, che era stato presentato all'edizione 2018 del Sundance Film Festival.

Al centro della trama ci sarà una mattina trascorsa al centralino del pronto intervento, il 911. Joe Bayler (Jake Gyllenhaal), che risponde alle chiamate, cerca di salvare una persona in grave pericolo, ma scopre che non tutto è come sembra e solo affrontare la verità è l'unica via di uscita.

La sceneggiatura sarà scritta da Nic Pizzolatto e Gyllenhaal sarà coinvolto come produttore tramite la sua Nine Stories e da Fuqua.

Le riprese si svolgeranno a novembre in un'unica location a novembre, seguendo delle precise linee guida per quanto riguarda la sicurezza e i protocolli per evitare ogni possibile contagio da COVID-19.

Antoine Fuqua realizzerà il film prima di iniziare il lavoro su Emancipation, il progetto con star Will Smith scritto da William College, che verrà prodotto per Apple TV+.

Jake Gyllenhaal è stato il protagonista di Southpaw - L'ultima sfida e ha dichiarato: "Non potrei essere più entusiasta nel lavorare nuovamente con Antoine. Il tempo trascorso insieme nel girare Southpaw è stata una delle esperienze artistiche migliori della mia carriera e non vedo l'ora di ritornare di nuovo sul set con lui. The Guilty è una storia speciale e una che sentiamo molto vicina".