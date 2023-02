Jafar Panahi: il regista iraniano è stato scarcerato dopo il suo sciopero della fame

Jafar Panahi, il celebre regista iraniano di Offside, Il cerchio e Oro Rosso, è stato finalmente rilasciato dalla prigione di Evin a Teheran dove si trovava da alcuni mesi. La notizia, riportata da Deadline, è stata confermata dalla moglie Tahereh Saeidi e dai suoi avvocati ai media locali e sui social network.

"Anche se sono felice del rilascio del signor Panahi, va detto che questo avrebbe dovuto avvenire tre mesi fa, a seguito dell'accettazione della nostra obiezione alla precedente decisione del tribunale", ha detto il suo avvocato Saleh Nikbakht.

Jafar Panahi, detenuto nelle carceri iraniane, inizia lo sciopero della fame e della sete

Jafar Panahi, per chi non lo sapesse, è stato arrestato nel luglio 2022 per via delle sue proteste contro l'arresto dei colleghi Mohammad Rasoulof e Mostafa Al-Ahmad. Pochi giorni dopo le autorità iraniane avevano deciso di riattivare una condanna a sei anni originariamente inflitta al regista nel 2010, insieme a un divieto di girare film e di viaggiare per 20 anni. Le accuse e la sentenza erano collegate alla partecipazione al funerale, nel 2009, di uno studente ucciso a colpi d'arma da fuoco durante il Movimento Verde, e al successivo tentativo di girare un lungometraggio ambientato sullo sfondo della rivolta.