Jada Pinkett Smith: l'ex amante parla della loro relazione in una nuova canzone

August Alsina, l'ex amante di Jada Pinkett Smith, è tornato a parlare della sua storia con la moglie di Will Smith in un brano che ha recentemente postato sulla propria pagina Instagram.

L'ex amante di Jada Pinkett Smith ha scritto una canzone in cui parla della sua storia con l'attuale moglie di Will Smith: August Alsina, il cantante R&B con il quale Jada ha ammesso di aver avuto una relazione extraconiugale, ha deciso di riesumare i dettagli del loro famigerato "entanglement" nel testo di una nuova canzone intitolata "Shake the World".

"Beh, certo, un po' di merda arriverà nella tua direzione se hai un entanglement con la preferita del mondo", ha cantato Alsina, 29 anni, come testimonia il video postato sul suo profilo Instagram questo lunedì. I suoi testi controversi arrivano pochi giorni dopo l'incidente verificatosi durante la cerimonia degli Oscar che ha visto Will Smith dare uno schiaffo al comico Chris Rock per aver preso in giro l'attrice per il suo taglio di capelli.

Nel brano il cantante, il quale ha avuto un legame intimo e pubblico con la Pinkett Smith nel 2015, fa anche riferimento all'essere stato vittima della cancel culture dopo che Jada ha confermato la loro relazione, insieme ad un avvilito Smith, durante un episodio del suo "Red Table Talk" nel luglio 2020.

"Ho sentito che sono stato cancellato", canta Alsina nella canzone, in cui i riferimenti alla sua relazione con Jada Pinkett Smith sono molteplici. "Be', a questo punto non parliamone più. Punto rosso sulla schiena, sono diventato un bersaglio. E sono imperfetto ma impeccabile, questo è ciò che mi rende August."