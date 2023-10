Jada Pinkett Smith: 'Chris Rock mi ha chiesto scusa dopo lo schiaffo, ma da allora non ci siamo più parlati'

Jada Pinkett Smith ha rivelato che lei e Chris Rock hanno parlato subito dopo lo schiaffo, aggiungendo che da allora non si sono più sentiti in privato.

Jada Pinkett Smith ha rivelato a People magazine di non aver più parlato con Chris Rock dalla notte degli Oscar del 2022, quando Will Smith è salito sul palco e gli ha dato uno schiaffo in faccia dopo che il comico aveva fatto una battuta riguardo alla testa rasata di Jada.

"No, non ho più parlato con Chris da quando si è verificato l'incidente... ho il desiderio di parlare con Chris? Ecco il mio desiderio: spero solo che si possano dissipare tutte le incomprensioni su questa situazione e che ci possa essere pace", ha spiegato Jada alla pubblicazione.

"L'ultima volta che ci ho parlato è stata quella notte, Chris è sceso del palco e ha cercato di scusarsi con me", ha ricordato l'attrice. "Ha detto: 'Non volevo farti del male'. Io ho risposto: 'Non posso parlare di questo ora, Chris. Questa è una vecchia storia'. Pensavo che si trattasse di quanto accaduto in passato tra lori e delle loro questioni che avevano prima che io entrassi in scena alla fine degli anni '80."

"Riguardo all'accaduto, beh, posso solo dire che io non sono qui per giudicare come le persone decidono di esprimersi e di esprimere la loro arte. Tuttavia molte volte mi sono sentita ferita. Sono stata ferita molte volte da Chris. Ma alla fine, essere sotto i riflettori, fa parte del mestiere", ha concluso Jada, prima di rivelare che una volta Rock l'aveva contattata per chiederle di uscire mentre circolavano voci sulla sua possibile separazione da Will:

"Ogni estate giravano voci e articoli che dicevano che io e Will stavamo divorziando. E ci fu un anno in cui Chris pensava che stessimo divorziando davvero. Quindi mi chiamò e mi disse: 'Mi piacerebbe uscire con te'. Al che risposi: 'Cosa intendi?' E lui: 'Beh, stai divorziando da Will, no?' Fu sconvolto quando gli disse che erano solo voci e si scusò profusamente."