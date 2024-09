Jacob Elordi, pioggia di critiche sul suo casting per Cime tempestose: "Non ha la pelle scura"

La scelta della star di Saltburn per il ruolo di Heathcliffe nel film di Emerald Fennell non è piaciuta ai fan del romanzo.

Pochi giorni fa è stato annunciato che Jacob Elordi e Margot Robbie saranno i protagonisti dell'adattamento cinematografico di Cime tempestose di Emily Brontë, diretto da Emerald Fennell. Alcune critiche sono emerse riguardo alla scelta di Elordi per il ruolo di Heathcliff.

L'etnia del personaggio è ambigua nel romanzo di Brontë del 1847, anche se c'è un consenso unanime nel considerarlo un personaggio che non ha la pelle bianca, visto che viene desritto 'zingaro dalla pelle scura'.

Critiche e richieste

Diverse persone hanno chiesto che Jacob Elordi rinunci al personaggio per evitare un caso di whitewashing. Ecco le parole di Michael Stewart, direttore del Brontë Writing Centre, al The Daily Telegraph:"Con Cime tempestose abbiamo avuto per molti anni attori bianchi che interpretavano questo personaggio etnicamente più ambiguo... Ma le cose ora sono diverse, il modo in cui rappresentiamo determinate persone nell'arte e nella cultura comporta una responsabilità che non c'era 20 anni fa".

Jacob Elordi in una scena di Saltburn

Anche Claire O'Callaghan, caporedattrice della rivista ufficiale della Brontë Society ha dichiarato:"Penso che il pericolo nello scegliere un attore bianco sia soprattutto nel clima culturale attuale sia che si trascuri l'ambiguità presente nel testo". Su X un post è diventato virale in poco tempo:"Heathcliff è descritto nel libro come un uomo dalla pelle scura, e un importante punto della trama è che ha subito abusi razzisti dalla sua famiglia adottiva. Ma, sì, certo, Jacob Elordi è perfetto!" si conclude ironicamente il post.

Alcuni critici sui social si chiedono se qualcuno abbia mai letto il libro prima di prendere questa decisione. In passato, Tom Hardy interpretò il personaggio nell'adattamento televisivo del 2009 mentre Andrea Arnold scelse un attore dalla pelle scura, James Howson, nell'adattamento del 2011, al contrario delle versioni del 1939, 1970 e 1992.

Emerald Fennell è conosciuta per aver diretto due film che hanno fatto molto discutere, Una donna promettente e Saltburn.