Jackie Kennedy aveva la stessa terapista di Marilyn Monroe, presunta amante di JFK

In base alle rivelazioni di un nuovo libro, l'ex first lady scoprì di condividere la terapista con la celebre amante del marito.

Una nuova biografia dal titolo Jackie: Public, Private, Secret, scritta da J. Randy Taraborrelli, svela un dettaglio inedito sulla vita di Jacqueline Kennedy, first lady e moglie del 35° presidente degli Stati Uniti d'America John F. Kennedy.

In base a quanto riporta l'estratto del libro pubblicato da People, negli anni '70 Jackie avrebbe iniziato un percorso di terapia con la dottoressa Marianne Kris, durante il turbolento matrimonio con il magnate greco Aristotele Onassis.

Successivamente, Jackie Kennedy scoprì che in passato la dottoressa Kris aveva curato Marilyn Monroe, additata dalla stampa come presunta amante di JFK. Taraborrelli scrive nel libro che "Quando Jackie l'ha affrontata, [la dottoressa] Kris ha dichiarato di non ritenersi responsabile nell'informarla di eventuali ex pazienti nello stesso modo in cui non avrebbe mai rivelato di aver curato Jackie. Marianne ha chiesto 'Come può essere pertinente?' e Jackie ha risposto 'In che modo non è rilevante?'".

Le voci sulla presunta relazione tra Marilyn Monroe e e JFK nacquero dalla sensuale esibizione della canzone Happy Birthday dell'attrice nel corso dei festeggiamenti per il 45° compleanno del presidente al Madison Square Garden di New York il 19 maggio 1962, pochi mesi prima della misteriosa morte della star. Negli anni seguenti numerose speculazioni sulla presunta relazione con JFK e con il fratello Bobby, vennero riportate in libri e articoli. Secondo il biografo di Monroe, Jason Spada, Marilyn avrebbe frequentato entrambi i fratelli Kennedy.

Jacqueline Kennedy era a fianco del marito il 22 novembre 1963, quando JFK venne assassinato al passaggio in macchina durante un corteo a Dallas.