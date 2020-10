Jackie Chan spiega perché non fa più film d'azione americani

Jackie Chan spiega il motivo per cui non sta recitando più in film d'azione americani, a tre anni di distanza dal suo ultimo ruolo in un'opera statunitense,

Jackie Chan ha spiegato il motivo per cui è da The Foreigner del 2017 che non recita in film d'azione americani. L'attore ha parlato delle sceneggiature che gli sono state proposte da Hollywood negli ultimi anni e perché ha preferito rifiutare determinati ruoli.

Sono trascorsi tre anni dall'uscita di The Foreigner, quello che ha rappresentato l'ultimo film d'azione americano con protagonista Jackie Chan. Da allora, l'attore asiatico ha prestato il proprio talento altrove. Di recente, ad esempio, Chan ha preso parte al film russo The Iron Mask che lo vede recitare al fianco di Arnold Schwarzenegger.

In un recente articolo sul sito di Filmelier, Jackie Chan ha quindi spiegato che "non ha mai lasciato l'America", ma non è riuscito a "trovare la sceneggiatura giusta" che lo portasse ad accettare qualche proposta lavorativa. Chan ha spiegato che i film che negli ultimi anni gli sono stati offerti da Hollywood si riferivano sempre a ruoli molto simili, riguardanti l'ambito poliziesco, ed ora che è invecchiato (ha 66 anni), è interessato ad interpretare parti più drammatiche. "Voglio assicurarmi che ogni anno il pubblico possa vedere tanti lati diversi di Jackie Chan", ha spiegato l'attore. "Vorrei che il pubblico mi considerasse un attore che sa fare anche film d'azione, ma non solo quelli. Non mi piace ripetermi".

Per quanto riguarda il suo ultimo film, The Iron Mask, si tratta di un'opera che lo vede contrapposto ad Arnold Schwarzenegger. Chan interpreta un maestro di Kung fu che, per salvare la sua patria da un destino certo, deve fuggire da James Hook (Schwarzenegger) per riuscire ad inviare a sua figlia un talismano segreto che le consentirà di controllare un enorme e mitico drago. Questa storia fantasy tocca varie zone del mondo, dalla Torre di Londra alla leggendaria Via della Seta e la Grande Muraglia cinese, ed è interpretata anche da Rutger Hauer. Il film rappresenta una delle ultime esibizioni dell'attore olandese, scomparso a luglio 2019.

The Iron Mask sarà presentato in anteprima digitale e on demand il 20 novembre. Il film uscirà in Blu-Ray e DVD il 24 novembre.