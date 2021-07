Jackass, Steve-O si fa sparare feci di cane addosso e finisce in ospedale

Steve-O di Jackass ha deciso di condurre un esperimento facendosi sparare feci di cane addosso: purtroppo, però, lo stuntman è finito in ospedale per un problema al canale uditivo.

Steve-O di Jackass ha iniziato la mattinata alla grande decidendo di condurre un esperimento durante il quale si è fatto sparare feci di cane addosso. Purtroppo per lui, però, la sperimentazione non è andata a buon fine e lo stuntman è finito in ospedale a causa di un problema al canale uditivo.

Il celebre personaggio televisivo americano che ha raggiunto la notorietà grazie al programma Jackass: il film è divenuto famoso nel corso degli anni grazie a una seri di esperimenti decisamente pazzi il cui obiettivo era semplicemente quello di farsi male. Steve-O ha deciso di proseguire i suoi esperimenti facendosi sparare in faccia escrementi di cane. Purtroppo per lui, però, non avendo tappi per le orecchie, ha riportato un'occlusione del canale uditivo. Gli escrementi di cane, infatti, gli sono entrati persino nelle orecchie. Per questo motivo, il filmato in questione postato su YouTube mostra l'uomo recarsi in ospedale e scusarsi con gli infermieri per quanto accaduto.

Questa è soltanto l'ultima delle numerose follie di Steve-O, noto per aver partecipato al programma TV Jackass ingoiando e vomitando un pesce vivo rosso, facendosi pinzare insieme i glutei con un piercing e guadagnandosi la fama di stuntman più pazzo degli Stati Uniti.

Ovviamente, il nostro consiglio è di non ripetere un esperimento del genere a casa!