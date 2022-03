Jackass: Johnny Knoxville analizza i momenti più indimenticabili della saga in un video

GQ Magazine ha recentemente pubblicato un video a dir poco esilarante, intitolato "Johnny Knoxville parla dei momenti più importanti della saga", in cui il capo della ciurma di Jackass passa in rassegna i momenti più indimenticabili che ha vissuto assieme ai suoi colleghi nel corso degli anni.

Jackass Forever ha regalato ai fan alcuni dei momenti più selvaggi che il franchise abbia mai visto, su questo non ci sono dubbi, ma come ha giustamente ricordato lo stesso Knoxville, lui e gli altri membri di Jackass hanno portato a termine acrobazie, scherzi e stunt incredibili per quasi due decenni.

Il primo momento epico menzionato dalla star statunitense è quello che viene definito dai fan come "la Boxe nei grandi magazzini", una sequenza semplicemente straordinaria della prima pellicola in cui il protagonista del film viene letteralmente messo al tappeto in un grande magazzino da un boxeur professionista.

Tra le altre scene memorabili menzionate da Johnny Knoxville nel video di GQ, ovviamente, non poteva mancare il cosiddetto "test di controllo antisommossa": in una sequenza di Jackass: Number Two Knoxville, Bam Margera ed il compianto Ryan Dunn vengono colpiti da una raffica di palline di gomma, normalmente utilizzate per la dispersione della folla. I lividi delle star e la quasi inspiegabile noncuranza di Johnny dimostrano quanto questo sia indubbiamente stato uno dei momenti più indimenticabili del franchise.